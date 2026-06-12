Leapmotor B05, abbiamo provato la compatta elettrica a trazione posteriore

I numeri della Leapmotor B05

Leapmotor B05 misura 4,43 metri di lunghezza, 1,52 metri di altezza e ha un passo di 2,735 metri.Con questi numeri, la B05 entra di diritto nel segmento C e sfoggia soluzioni estetiche di segmento superiore, come le portiere frameless e i cerchi che sono da 19” di serie su tutti gli allestimenti.

Il bagagliaio parte da 345 litri con cinque posti e arriva a 1.400 litri abbattendo i sedili posteriori, ma manca un fondo piatto che pareggia con la soglia come fanno invece altre vetture.

Dentro l’abitacolo l’impostazione è moderna e semplice: display centrale da 14,6 pollici per l’infotainment e strumentazione digitale da 8,8 pollici davanti al conducente. Si può fare tutto da qui, navigazione inclusa, ma il sistema supporta anche Apple CarPlay e Android Auto wireless.

La batteria è di tipo LFP, declinata in due versioni. Quella da 56,2 kWh dichiara 401 km di autonomia nel ciclo misto WLTP, la versione da 67,1 kWh arriva fino a 482 km WLTP.

Nella media la ricarica: in corrente alternata B05 utilizza un ormai comune caricatore trifase da 11 kW e in corrente continua raggiunge 168 kW di picco, ma solo per la versione con la batteria più capiente.

Leapmotor dichiara il passaggio dal 30 all’80% in circa 17 minuti, ma non bisogna farsi ingannare dal numero perché rende il tempo più favorevole rispetto ad altri produttori che dichiarano solitamente il 20-80% o addirittura il 10-80%. La B05 offre anche la funzione V2L fino a 3,3 kW per alimentare dispositivi esterni o, alla bisogna, ricaricare in emergenza un’altra auto elettrica rimasta senza energia.

Come va? Primo contatto con Leapmotor B05

Leapmotor ha scelto uno schema tecnica che, sulla carta, è interessante: motore posteriore, trazione posteriore e distribuzione dei pesi 50:50. A questo si aggiunge il lavoro del team europe di Stellantis che, a Balocco, ha lavorato sulla calibrazione delle sospensioni, con schema MacPherson davanti e multilink dietro.

Il risultato è una compatta più piacevole di quanto ci si potrebbe aspettare guardando solo al prezzo: lo sterzo è abbastanza diretto e l’auto dà subito una sensazione di buon controllo. Non siamo davanti a una sportiva, ma la B05 riesce a essere più vivace e precisa di molte elettriche compatte, ma anche di diverse termiche.

Il motore elettrico eroga 218 CV, pari a 160 kW, e 240 Nm di coppia. Lo 0-100 km/h è dichiarato in 6,7 secondi e c’è anche il Launch Control.Con quasi 7 secondi per lo 0-100 è più un giocattolo che una funzione essenziale, ma contribuisce a rendere più simile a un videogioco l’esperienza di guida.

Sul percorso di prova, misto e con diversi tratti collinari, i consumi non si sono discostati troppo dal dato dichiarato, ma servirà un test più approfondito per capire come si comporterà nell’usco quotidiano.

Prezzi e versioni della Leapmotor B05

Il listino della Leapmotor B05 parte da 26.900 euro, ma con promozione in caso di permuta o rottamazione si scende a 22.900 euro per la 56,2 kWh Life.