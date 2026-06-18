Maserati, ripartenza decisiva con le nuove Grecale, GranTurismo e GranCabrio

Maserati alla "prova del nove" con tanta fiducia e ottimismo. Il responsabile del marchio modenese (e di Alfa Romeo) Santo Ficili ha lanciato la sfida: le nuove Grecale, GranTurismo e GranCabrio, in vendita dal prossimo settembre, rappresentano i tre assi per far tornare Maserati sulla cresta dell’onda. Oltre al design dei tre modelli rinnovato, al motore V6 Nettuno portato a 590 cv di potenza su GranTurismo e GranCabrio "Trofeo", gli appassionati troveranno una nuova versione del propulsore (390 cv) per il Suv Grecale e l'autonomia migliorate per la gamma 100% elettrica "Folgore".

Maserati rappresenta il lusso di Stellantis e l’obiettivo è quello di rafforzare questo posizionamento in tale segmento, Determinanti, a questo proposto, saranno i futuri lanci di quelli che si preannunciano gli eredi di Levante e Quattroporte, inopportunamente “pensionati” dalla passata gestione con al vertice Carlos Tavares.

La parola d’ordine della ripartenza di Maserati si basa sugli elementi che, da sempre, hanno contraddistinto il Tridente: design, eleganza, performance, artigianalità e un approccio alla tecnologia centrato sulla persona.

“Maserati andrà a completare la nostra strategia globale e, vedrete, si confermerà icona italiana di stile ed eleganza. Tutti i brand italiani contribuiranno ad ampliare la nostra offerta, introducendo nuovi veicoli ibridi, elettrici e con motori termici ad alta efficienza. Stiamo definendo un ambizioso piano che presenteremo a Modena entro fine anno. Piano che comprende anche l’arrivo di due nuovi modelli del segmento delle ammiraglie. Maserati andrà così a completare la nostra strategia globale e, vedrete, si confermerà icona italiana di stile ed eleganza", la benedizione del ceo di Stellantis, Antonio Filosa.

Per Ficili, manager al volante del marchio, “con la nuova gamma si rafforza la peculiarità che da sempre ci definisce e che porta a un equilibrio di eleganza mai ostentata, ma sempre orientata alla performance”. Nuova GranTurismo e Nuova GranCabrio si presentano con esterni rinnovati e interni ulteriormente raffinati. Fino a 590 cv di potenza massima erogata dal 3.0L V6 Nettuno, oltre 320 orari di velocità massima (“Trofeo”), 650 Nm di coppia e un’esperienza di sound che i tecnici presentano come “senza precedenti" grazie allo scarico sportivo, standard per la versione “Trofeo”. Tutte le versioni, inoltre, sono dotate come contenuti standard, di trazione integrale e sospensioni pneumatiche con assetto e altezza regolabili, e offrono un’esperienza di guida fruibile in tutto comfort e sicurezza per 4 persone.

Nuova Grecale, da parte sua, si afferma come il Suv luxury più completo della Casa modenese, capace di coniugare un’abitabilità al pari del segmento superiore con un carattere sportivo più marcato e un impiego quotidiano senza compromessi. Sotto il cofano si trova il V6 Turbo con la più alta potenza specifica della categoria, che porta in dote un sound inconfondibile e una tecnologia di derivazione Formula 1.

Le due sportive nascono sulla linea di Modena dopo il trasloco da Mirafiori, mentre Grecale consente allo stabilimento di Cassino di prendere un po’ di fiato, viste le difficoltà che sta attraversando e in attesa che il ceo di Stellantis, Filosa, ne definisca il futuro grazie a una partnership (due le opzioni sul tavolo) ancora in via di definizione.

In concomitanza con il debutto dei tre modelli, Maserati dà vita al nuovo ed esclusivo “Web Configurator”: una piattaforma fotorealistica, capace di restituire in tempo reale una visione emozionale di ogni configurazione, su qualsiasi dispositivo e in ogni mercato. “Il veicolo - spiega una nota - abbandona così l’ambientazione neutra diventando protagonista di un’esperienza immersiva, dove il lifestyle italiano è parte integrante della narrazione grazie a un ambiente interamente ridisegnato in 3D e al nuovo formato widescreen 21:9, che dona alle immagini un taglio cinematografico iper-realistico, per esaltare il design delle vetture”.

GranTurismo e GranCabrio, nell'opzione Folgore (100% elettrica), offre una potenza di 760 cv: la GranTurismo raggiunge i 325 orari; la GranCabrio, prima cabriolet full electric del segmento, tocca i 290, confermandosi la cabrio a sola batteria più veloce in circolazione.

Il Suv Grecale unisce versatilità, utilizzo quotidiano e un carattere sportivo distintivo, confermandosi best-in-class per abitabilità e comfort nel segmento. Nella gamma motorizzazioni spicca il V6 Turbo derivato dal Nettuno e dotato di tecnologia a precamera ripresa dalla F1 - con brevetto Maserati - che raggiunge la più alta potenza specifica della categoria (177 cv/litro): la Trofeo V6 accelera da 0 a 100 in 3,8 secondi e tocca i 285 orari. La gamma si compone ora di sei versioni (Grecale, Modena, Grecale V6, Modena V6, Trofeo V6 e Folgore) con propulsori a combustione, ibridi e full electric: il V6 benzina da 390 cv (Grecale V6 e Modena V6) o 530 cv (Trofeo V6); il 4 cilindri mild hybrid da 250 o 300 cv (Grecale) o 330 cv (Modena); e la full electric da 550 cv con tecnologia a 400 Volt (Folgore).

“La missione di Maserati - conclude Ficili - è quella di scrivere il futuro della mobilità nel segmento del lusso, concentrandosi sulle richieste dei propri

clienti. Il marchio per raggiungere questa missione è fortemente focalizzato anche sul programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie, sulle attività di Maserati Classiche e nell'intenso programma racing di Maserati Corse”.