Mazda MX-5, la spider più venduta al mondo compie 35 anni

Era il lontano 1989 quando sotto i riflettori del Chicago Auto Show fece il suo debutto in anteprima l’iconica Mazda MX-5, conosciuta anche con il nome di Miata. Da quel giorno sono passati ben 35 anni e la MX-5 è stata declinata in ben quattro generazioni “(“NA”, “NB”, “NC” e ora “ND”), tutte caratterizzate da uno sviluppo estetico e tecnologico continuo.

Mazda MX-5, una classica spider dal fascino intramontabile

La spider più venduta di sempre nasconde il suo incredibile successo nella genuinità e semplicità del progetto originale, ovvero una ricetta che l’ha resa una sportiva divertente e facile da guidare. La vettura è stata infatti costruita come una classica sportiva a trazione posteriore, con uno schema a motore anteriore-centrale per una distribuzione del peso ottimale.

Nuove varianti e un successo commerciale costante

Disponibile dal 2016, l’attuale della Mazda MX-5 continua a registrare successi commerciali, inoltre si è saputa reinventare con nuove e rivoluzionarie varianti, come la versione RF dotata di tetto rigido ripiegabile ad azionamento elettrico che viene proposta al fianco della roadster con capote morbida. L’impegno della Casa di Hiroshima continua ad essere ripagato con un successo commerciale costante duraturo, basti infatti pensare che la produzione totale della Mazda MX-5 presso lo stabilimento giapponese di Ujina ha toccato il record di 1.256.745 unità.

L’aggiornamento per celebrare i 35 anni dalla nascita

Proprio in occasione del 35esimo compleanno della MX-5, Mazda ha deciso di aggiornare questa immortale vettura con alcune novità che hanno riguardato sia l’estetica, con l’introduzione di gruppi ottici anteriori e posteriori rivisti, ma anche la tecnologia, con l’adozione di un nuovo sistema di infotainment. Per gli amanti della sportività è stata aggiunta l’inedita modalità di guida “Track” capace di aumentare in maniera esponenziale la sensazione di coinvolgimento del guidatore, grazie ad una particolare gestione del sistema di Controllo cinematico della postura (KPC) , capace di offrire una maggiore stabilità in curva. Come se non bastasse, ora il differenziale a slittamento limitato asimmetrico è offerto di serie sulla MX-5 Skyactiv-G 2024 da 2.0 litri con 184 CV.