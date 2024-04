Mercato auto in Europa, primi dati negativi a marzo: il crollo delle elettriche

Il mercato auto nell'Unione Europea risente della flessione che si è registrata in tutti i principali Paesi del mondo e fa segnare per la prima volta nell'anno un chiaro cedimento: nel mese di marzo, infatti, le immatricolazioni sono risultate in calo del 5,2%.

I numeri

I numeri di Acea fotografano una chiara battuta d'arresto: "La tempistica delle vacanze di Pasqua ha avuto un impatto negativo sulle vendite del mese scorso nella maggior parte dei mercati Ue, compresi i quattro maggiori" , spiega infatti l'azienda in una nota. In tutto sono state 1.031.875 le immatricolazioni contro le 1.089.017 di marzo 2023. Includendo anche Regno Unito e Paesi Efta, il calo nel mese si riduce fino al 2,8% (ovvero 1.383.410 immatricolazioni contro 1.423.222).

Tornando all'Unione Europea, tutti e quattro i principali mercati hanno fatto registrare un passo indietro, con un -6,2% in Germania, un -4,7% in Spagna, un -3,7% in Italia e un -1,5% in Francia. Ciò nonostante, tuttavia, i numeri del primo trimestre rimangono decisamente molto positivi, con quasi 2,8 milioni di immatricolazioni (+4,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno). Sugli scudi Italia e Francia, in crescita del 5,7% rispetto al periodo gennaio/marzo 2023, seguite dalla Germania (+4,2%) e infine dalla Spagna (+3,1%).

Le alimentazioni

Complessivamente cedono le elettriche (dal 13,9% al 13%) e le auto a benzina e diesel, che combinate raggiungono il 47,8% del mercato contro il 51,8% del 2023: bene le ibride, in aumento dal 24,4% fino al 29%.

Entrando nello specifico dell'Unione Europea, c'è un evidente crollo delle elettriche, che fanno segnare un -11,3% (134.397 unità): dei tre mercati Bev più importanti i numeri migliori si registrano in Belgio (+23,8%) e Francia (+10,9%). Pesante la flessione in Germania, che fa segnare il -28,9%. Nel primo trimestre sono state 332.999 le nuove elettriche immatricolate (+ 3,8% rispetto al 2023).

Numeri incoraggianti per le ibride (+12,6%): dei tre principali mercati Hev, la Francia (+29,6%) e l'Italia (+ 8,3%) hanno fatto segnare dati positivi, mentre la Germania anche in questo ambito è in flessione (-0,3%). In tutto sono stati immatricolati 299.426 nuovi veicoli

Passo indietro, invece, delle plug-in: nel mese di marzo sono state vendute 73.029 nuove Phev (con un calo del 6,5% e una quota del 7,1% del mercato auto totale). Dei tre principali mercati, male Germania (-4,5%) e soprattutto Belgio (-15,3%), mentre in Francia si è registrato un incremento del 3,6%.

In calo anche le immatricolazioni delle auto alimentate a benzina (-10,2%): evidente il passo indietro in Francia (-17,7%) e in Germania (-3,4%), mentre l'Italia va in controtendenza col suo +5,7%. La quota mensile di mercato è al 35,4%, contro il 37,4% del 2023.

Peggio ancora i numeri delle diesel, che precipitano del 18,5%: negativi i dati in tutti i mercati, ovvero Francia (-32,1%), Spagna (-38%), Italia (-27,6%) e Germania (-0,5%). Le immatricolazioni sono state 128.

227, con una quota di mercato del 12,4% (lo scorso anno era del 14,4%).