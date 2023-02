Mercedes-Benz Italia, il prossimo CEO sarà Marc Langenbrinck

Cambio di timone al vertice di Mercedes-Benz Italia, dal prossimo primo di Giugno la guida passerà a Marc Langenbrinck, che ricoprerà il ruolo di CEO. Il manager tedesco possiede quasi 30 anni di esperienza in azienda. È entrato nell'organigramma della Stella a partire dal 1995, cominciando il suo percorso nell’ambito delle strategie di vendita e marketing. Dopo aver ricoperto il ruolo di Executive Assistant del Board nel 2000, di Direttore Strategie di Gruppo per Vendite & Marketing e Servizi Finanziari nel 2004, di Direttore Vendite Flotte, Usato e Corporate nel 2007 e di Responsabile smart nel 2009, ha continuano il suo cursus honorum come come CEO in Francia e Svizzera. Adesso arriva la sfida italiana.

Cambio di guardia in casa Mercedes

Radek Jelinek se ne va con il massimo degli onori. Ha ricoperto dal 2018 il ruolo di Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia, mentre adesso abbandona l’azienda automobilistica di Stoccarda per compiere nuove e stimolanti sfide professionali. Dopo cinque anni in cui ha brillato per la competenza e la passione verso le sorti del Marchio, nonché per i risultati di prim'ordine guadagnati nel Bel Paese, arriva il saluto. Jelinek ha dato anche un importante contributo nella valorizzazione della Luxury Strategy della Stella. Il suo lustro al vertice della divisione italiana è stato di sicuro valore.

Le parole di commiato di Jelinek

“È questa l’occasione per ringraziare non solo la mia squadra, ma anche i rappresentanti della stampa italiana che in tutti questi anni hanno dato grande risalto alla nostra Azienda e con cui ho avuto il piacere di instaurare una relazione basata sulla trasparenza ed un costante e proficuo confronto, condividendo strategie e politiche aziendali in una fase di profondo cambiamento, la più forte nella storia dell’automobile, orientata verso la transizione ecologica e digitale”, ha dichiarato Radek Jelinek, Presidente e CEO di Mercedes-Benz Italia. Dal primo giugno si apre un nuovo capitolo.