Mercedes Classe C 220 d SW: la wagon per antonomasia ha ancora un cuore a gasolio

Esistono automobili che non hanno bisogno di presentazioni. La Mercedes Classe C è una di queste: cinque generazioni, decenni di primato nel segmento delle berline medie premium e una clientela fidelizzata che si aspetta, ogni volta, di ritrovare la stessa equazione di eleganza, tecnologia e raffinatezza. L'attuale quinta generazione, lanciata nel 2021, ha alzato ulteriormente l'asticella portando in un segmento di volume una tecnologia e una cura degli interni che fino a ieri erano appannaggio esclusivo della Classe S. La versione Station Wagon è la naturale evoluzione di questa proposta per chi non vuole rinunciare a praticità e spazio di carico. La 220 d abbina un quattro cilindri diesel mild hybrid da 200 CV a un sistema a 48 volt che alleggerisce i consumi senza compromettere le prestazioni. L'allestimento AMG Line aggiunge un carattere visivo più sportivo, con dettagli estetici specifici che valorizzano la linea già attraente della wagon tedesca. Il prezzo di attacco della gamma C SW parte da 56.448 euro, mentre la 220 d è disponibile da 58.390 euro.

Dimensioni e design

La Classe C SW misura 475 cm in lunghezza, 182 cm in larghezza e 145 cm in altezza, su un passo di 285 cm: dimensioni che la collocano con precisione nel segmento D delle station wagon premium, dove i principali avversari si chiamano BMW Serie 3 Touring e Audi A4 Avant - ora A5 Avant. Rispetto alla generazione precedente la linea si è fatta più fluida e aerodinamica, con fiancate dall'andamento morbido che richiamano le proporzioni della Classe S. Il frontale è affilato, con i fari sottili a LED e una griglia che trasmette prestigio ed eleganza. L'allestimento AMG Line introduce paraurti specifici con prese d'aria più marcate, alette sottoporta in tinta e cerchi in lega da 18 pollici. La coda è pulita, con il portellone dal profilo quasi coupé e i fanali sottili raccordati al montante C in modo armonico. È un'auto che sa farsi notare senza mai apparire eccessiva e fuori dagli schemi.

Interni e tecnologia

L'abitacolo della Classe C SW è uno dei punti di forza più evidenti di questo modello. La plancia è dominata dallo schermo da 11,9 pollici inclinato verso il guidatore, affiancato da un cruscotto digitale da 12,3 pollici a sbalzo, configurabile in più modalità. Il sistema è reattivo e ben organizzato, con Android Auto e Apple CarPlay wireless di serie; i comandi touch sul volante, però, restano piccoli e richiedono qualche giorno di adattamento. I materiali sono di buon livello, con una qualità percepita che si avvicina a quella del segmento superiore. L'illuminazione ambientale in 64 tinte, la ricarica wireless e la presa USB-C nel tunnel completano un abitacolo moderno e ben rifinito. Gli spazi sono adeguati per quattro adulti - pur con i limiti di una piattaforma nativa a trazione posteriore - con il quinto passeggero decisamente penalizzato dal tunnel centrale. Il bagagliaio offre 490 litri - espandibili a 1.510 abbattendo il divano in tre parti - con portellone motorizzato di serie.

Prova su strada

Il cuore della 220 d è il quattro cilindri 2.0 biturbo diesel da 200 CV e 440 Nm, abbinato al mild hybrid a 48 volt con cambio automatico a nove rapporti e trazione integrale 4MATIC. Si tratta di uno dei propulsori diesel più avanzati in commercio, con sigla OM654M, per il quale la casa stellata ha investito cifre ingenti in fase di progettazione, ai fini dell’affidabilità e dell’efficientamento. Le prestazioni dichiarate parlano di 7,6 secondi per lo 0-100 km/h e 240 km/h di velocità massima: numeri onesti, che corrispondono a una prontezza costante su strada, con la coppia diesel disponibile già dai bassi regimi. Il quattro cilindri si fa sentire in accelerazione a regimi bassi, ma oltre i 70-80 km/h l'abitacolo diventa sorprendentemente silenzioso.

L'auto in prova dispone di sospensioni adattive e asse posteriore sterzante, due optional che ne cambiano sensibilmente il carattere. Le sospensioni filtrano le asperità con grande progressività in Comfort, diventando più rigide e precise in Sport. L'asse posteriore sterzante riduce il diametro di sterzata in città - regalando un’agilità inattesa per le dimensioni - e contribuisce alla stabilità direzionale ad alta velocità, operando sempre in modo naturale e trasparente. Infatti lo sterzo è preciso e ben calibrato, con demoltiplicazione variabile che regala un gran senso di controllo e precisione in inserimento di curva. L'unica nota critica riguarda la frenata: gli spazi di arresto non sono brillantissimi, e il pedale - come spesso accade nelle vetture della Casa di Stoccarda - non risulta perfettamente modulabile alle basse andature. Sul fronte dei consumi, il sistema mild hybrid dà il meglio nei percorsi extraurbani e autostradali: i 20 km/l si toccano senza andare necessariamente piano, con punte di quasi 24 in Eco su percorso misto. In città si scende intorno ai 15 km/l, un valore più che dignitoso per la categoria e la stazza. A 130 km/h il motore “lavora” a soli 1.600 giri, quasi impercettibile, per un'autonomia teorica vicina ai 1.300 km grazie al serbatoio che accoglie fino a 60 litri di gasolio.

Prezzi e considerazioni finali

La gamma della C SW è articolata su numerose versioni. Il 220 d parte da 58.390 euro nell'allestimento Advanced; le versioni AMG Line si posizionano su soglie più elevate a seconda del pacchetto scelto tra Advanced, Premium e Premium Plus. Con l'aggiunta delle sospensioni adattive e dell'asse posteriore sterzante, l'auto in prova supera i 76.000 euro. Vale la pena segnalare che nel corso del 2026 è atteso un aggiornamento di metà carriera con nuova firma luminosa, griglia rivista e lievi miglioramenti agli interni - senza stravolgere un impianto già di ottimo livello.

La Mercedes Classe C 220 d SW AMG Line è un'auto difficile da criticare nel suo insieme. Design raffinato, tecnologia avanzata, spazio genuinamente familiare e consumi che sorprendono ad ogni pieno: una combinazione difficile da replicare nel segmento. Con sospensioni adattive e asse posteriore sterzante diventa quasi una wagon ideale.