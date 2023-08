Xpower e Trophy: le due nuove versioni di MG4 Electric

La famiglia MG4 Electric si allarga anche in Italia, introducendo due nuove versioni: Xpower e Trophy. La macchina sarà al fianco degli Azzurri del Basket che saranno impegnati prossimamente (a partire dal 25 agosto) nel mondiale che si terrà in Indonesia, Giappone e Filippine.

Di questa unione ne ha parlato direttamente Andrea Bartolomeo, Country Manager di MG in Italia: "Abbiamo voluto rendere omaggio alI'talbasket legando l’inizio della competizione al lancio sul mercato italiano di queste due nuove versioni che arricchiscono la gamma MG4. Come annunciato lo scorso anno in occasione del lancio alla stampa italiana di MG4 Electric, la famiglia si allarga e alle versioni esistenti si aggiungono due nuove varianti, la XPOWER, più potente e con trazione integrale e la TROPHY, con batteria da 77kWh e un’autonomia di 520 km. Questo, unito ai vantaggi della campagna ‘Go Green’, è l’impegno concreto con cui MG scende in campo per dare il proprio contributo alla diffusione della mobilità sostenibile. Vorrei augurare personalmente a tutti i ragazzi del Team azzurro di esprimere al meglio le loro capacità, di vivere questo importante appuntamento con la grinta e la determinazione che li contraddistinguono. Sono una fonte d’ispirazione per tutta la squadra MG che con pari dedizione e impegno sta bruciando le tappe e raggiungendo dei risultati straordinari".

Un lancio fortunato

Dopo nove mesi dal lancio, con 1.580 unità totalizzate fino al 31 luglio, la MG4 sta ricevendo un ottimo gradimento e si colloca in modo concreto nella top 5 delle elettriche in Italia. L’apprezzamento del pubblico nostrano è rivolto soprattutto al notevole rapporto tra prezzo e contenuti, oltre al design di carattere che ha permesso alla MG4 di issarsi ai vertici del segmento delle compatte elettriche.

MG4, versione Xpower

La nuova versione Xpower è dotata di un doppio motore elettrico con una potenza totale di 435 CV (320 kW) e fino a 600 Nm di coppia, per delle prestazioni esaltanti. In numeri, questa eseburanza, si traduce in un’accelerazione di 3.8 secondi da 0 a 100 km/h. La configurazione prevede un motore elettrico anteriore (150kW) e uno posteriore (170kW), la trasmissione potenziata presenta dei sofisticati aggiornamenti tecnologici per distribuire la potenza in modo efficace ed esaltare il coinvolgimento del guidatore in curva. La vettura è equipaggiata con una batteria da 64 kWh NMC (Nickel-Manganese-Cobalto) che assicura un’autonomia fino a 385 km (WLTP), mentre il caricatore di bordo con potenza di 140 kW permette una ricarica DC da 10% a 80% in 26 minuti. Prezzo di listino di 41.290 euro che, con la soluzione MG ‘Go Green’: invito all’elettrico, disponibile per tutte le versioni di MG4, offre un vantaggio cliente fino a 8.200 euro (in caso di rottamazione e finanziamento).

La Trophy Extended Range

Una nuova batteria NMC (Nickel-Manganese-Cobalto) da 77 kWh è a supporto della versione Trophy Extended range, che garantisce un'autonomia fino a 520 km (WLTP) e consumi di energia fino a 165 Wh/km. In questo caso la potenza è di 245 CV (180 kW) e la coppia fino a 350 Nm. Su tale versione 144 kW la potenza permette di ricaricare la vettura in DC da 10% a 80% in 38 minuti. Quest'auto è indirizzata principalmente a chi ha l'esigenza di fare tanti chilometri mantenendo invariate tutte le caratteristiche di comfort, maneggevolezza e piacere di guida tipiche di questo modello. Sarà disponibile a un prezzo di listino di 40.290 euro (con Go Green in caso di rottamazione e finanziamento a 32.090 euro).