Milano, strisce blu, parcheggi e Area C. Le nuove regole da domani

La viabilità di Milano in questi giorni sta andando incontro ad una nuova stretta che riguarda non solo l’aumento del costo per entrare in Area C, ma anche nuove e più stringenti regole per strisce blu e parcheggi.

Area C, aumento del costo d’ingresso dal 30 ottobre

Questa “rivoluzione” è iniziata lo scorso 30 ottobre con l’entrata in vigore delle nuove regole relative all’ingresso dell’Area C. Il costo del ticket è infatti passato da 5 a 7,5 euro, registrando così un aumento di ben il 50% del prezzo per i veicoli normali, mentre per i veicoli di servizio il costo è cresciuto da 3 a 4,50 euro. Ricordiamo inoltre che i ticket cartacei già in circolazione potranno essere usati esclusivamente tramite il portale on-line fino al 29 ottobre 2024, senza incorrere in costi aggiuntivi. Nel corso di quest’anno, invece, i residenti pagheranno 3 euro a partire dal 43esimo ingresso, mentre dal 2024 potranno usufruire di 50 ingressi gratuiti all’anno. Questa decisione ha ovviamente scatenato un vespaio di polemiche, specie tra i commercianti che si dicono preoccupati per le possibili ripercussioni negative.

Area C, quando è attiva e le eccezioni

Al momento, l’Area C risulta attiva dal lunedì al venerdì dalle ore 7:30 alle ore 19:30, mentre non risulta attiva durante i weekend e nei giorni festivi. A partire dal prossimo anno, l’accesso all’Area C dovrebbe essere soggetto a pagamento anche durante il fine settimana. Possono entrare gratuitamente nell'Area C le automobili 100% elettriche, i motocicli e le autovetture ibride con emissione di CO2 inferiore o uguale a 100 g/km (campo V.7 della carta di circolazione).

Strisce blu, le nuove regole dal 1° novembre

A partire dal 1° novembre entreranno in vigore anche le nuove norme per parcheggiare all’interno del centro di Milano, corrispondente alla zona a traffico limitato denominata Area C. In questa ZTL la sosta a pagamento nelle strisce blu (in vigore tutti i giorni dalle ore 8 e alle ore 19) non potrà protrarsi per più di due ore consecutive, tranne per le dovute eccezioni, tra cui spiccano i disabili dotati di contrassegno oppure le automobili 100% elettriche. Dalle ore 19 fino alla mezzanotte si dovranno pagare soltanto le prime due ore di sosta. dopo le 24 e fino alle ore 8 della mattina successiva la sosta sarà gratuita.

Multe

Tutti gli utenti che supereranno le due ore di sosta consecutive consentite potrebbero ricevere una multa di 26 euro, che può scendere a 18,20 euro (-30%) se si procede al pagamento della sanzione entro cinque giorni dalla notifica. Se invece la vettura viene lasciata nelle strisce blu per l’intera giornata si va incontro ad una sanzione pecuniaria di 26 euro ogni 120 minuti di sosta. Il compito di controllare ed eventualmente elevare le multe spetta come sempre al personale della polizia locale o agli ausiliari del traffico, come sancito dall’articolo 7, comma 1, lettera f, e comma 15 del Codice della Strada.