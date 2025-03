Multe autovelox nella stessa giornata: ecco cosa fare e quali sono i rischi

Ascolta ora 00:00 00:00

Anche ai guidatori più fortunati può capitare di essere sanzionati più volte nella stessa giornata per eccesso di velocità. Una situazione che sicuramente, oltre a non mettere di buon umore, solleva diversi dubbi sia sul piano pratico sia su quello prettamente sanzionatorio. Ecco tutto quelllo che c’è da sapere sulle multe multiple nello stesso giorno: come vengono trattate, cosa succede alla nostra patente e quando possono venire annullate, o almeno contestate.

Il cumulo giuridico

Una possibile via d’uscita economica alla doppia sanzione potrebbe essere ol cosiddetto “cumulo giuridico”. Il cumulo giuridico si applica solo se le violazioni sono connesse da un’unica azione od omissione, ossia se le infrazioni si verificano in un arco temporale molto breve e nello stesso contesto operativo. Da qui è facilmente comprensibile come, nel caso in cui le multe autovelox vengano emesse in momenti diversi della giornata, anche se rilevate dallo stesso dispositivo, ogni infrazione verrà considerata autonoma. Le multe dovranno quindi essere pagate in maniera separata.

Le conseguenze

Il conducente sarà quindi tenuto a pagare ogni singola sanzione con tutto ciò che comporta: dall’eventuale decurtazione dei punti patente alla sospensione della patente stessa. Ogni multa autovelox comporta la decurtazione di punti dalla patente di guida, con importi variabili a seconda della gravità dell’infrazione. Se le multe multiple sono considerate singole infrazioni autonome, la decurtazione dei punti viene cumulata, con il rischio di esaurire rapidamente il proprio saldo punti.

Come contestare le multe

Un modo per evitare, o almeno provare ad ad veitare tutto questo, è sicuramente la contestazione della multa. Nel caso vi sia la possibilità di beneficiare del cumulo giuridico, è possibile presentare un ricorso.

Può essere fatto davanti al Giudice di Pace o il Prefetto, entro 30 giorni dalla notifica della multa. Nel ricorso vanno indicate prove concrete, come i registri del tachimetro o i dati del Gps, che possano dimostrare che le infrazioni sono avvenute in un contesto unitario e attivare così il cumulo giuridico.