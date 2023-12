Mv Agusta Superveloce Arsham, fusione perfetta tra arte e emozione

L'artista statunitense Daniel Arsham e MV Agusta hanno deciso di unire le forze per realizzare una moto unica e particolarmente esclusiva, ovvero la Mv Agusta Superveloce Arsham.

Mv Agusta Superveloce Arsham, solo sei unità

Stiamo parlando di una vera e propria opera d’arte su due ruote, basata sul noto modello Superveloce e che verrà realizzata in una tiratura limitatissima di appena 6 esemplari, pronti a diventare dei veri e propri pezzi da collezione.

Tecnica dell’erosione

Per realizzare queste sei opere d’arte, Daniel Arsham ha utilizzato la speciale tecnica di erosione, capace i esaltare ulteriormente le forme sinuose e senza tempo della Superveloce. La Casa di Schiranna e il celebre artista americano presenteranno al mondo questa stupefacente opera sotto i riflettori del Miami Art Basel.

Daniel Arsham e la sua arte

Daniel Arsham è un artista che vive a New York e le sue opere esplorano i campi più disparati: dell’arte, all’architettura, passando dal design e fino ad arrivare alle performance e al cinema. Cresciuto a Miami, Arsham ha studiato al Cooper Union di New York City, dove nel 2003 ha ricevuto il Gelman Trust Fellowship Award. Successivamente, Arsham ha intrapreso un tour mondiale con la Merce Cunningham Dance Company come scenografo, un’esperienza che ha dato il via a una collaborazione continua con artisti, musicisti, designer e brand di fama internazionale, tra cui Porsche e Dior.

Musa ispiratrice

Arsham ha scelto come musa ispiratrice la Superveloce a causa della passione per il mondo automobilistico e motociclistico, dove il design rappresenta un punto fermo e senza tempo. Il modello della Casa varesina è stato trasformato nella Mv Agusta Superveloce Arsham, un’opera arte funzionale, impreziosita da erosioni in cristallo e da una palette di colori che richiama lo stile distintivo dell’artista.

A proposito della sua creazione, Daniel Arsham ha dichiarato: