Le novità di Cupra: Leon mild-hybrid e Formentor Tribe Edition. E naturalmente il padel

I numeri sono indiscutibili. E non possono smentire. Non esiste in Europa un marchio cresciuto così tanto come Cupra. +77% di crescita nei primi quattro mesi del 2023 rispetto all'anno precedente. Terzo mercato italiano dopo Germania e Regno Unito. Un marchio che ha saputo creare una comunity, meglio detta Tribe, e che ha creduto - per primo e nonostante lo scetticismo iniziale - su uno sport come il padel, riuscendo a unire il prodotto all'entertainment e a siglare una partnership che ha consacrato Cupra premium sponsor di tutte le competizioni ufficiali del World Padel Tour. I giovani per Cupra sono il valore aggiunto: è innegabile. E lo ha spiegato anche Pierantonio Vianello di recente in una intervista concessa a ilGiornale.it. Non stupisce dunque che la base cliente sia la più bassa in assoluto, 13 anni in meno rispetto alla media. Che, per fare un esempio, con Cupra Leon è di 34 anni.

E proprio l'immarcescibile Leon viene adesso proposta anche con il mild-hybrid da 150 CV e in versione VZ Carbon con potenze da 245, fino a 300 CV.

Cupra Leon mild-hybrid da 150 CV

Ma cosa c'è di nuovo? Partiamo con il mild-hybrid da 150 CV, che noi abbiamo provato da Milano a Como apprezzandone dinamicità, prestazioni e comfort. Il motore è abbinato al cambio automatico DSG e garantisce ottime prestazioni. La batteria agli ioni di litio a 48 V offre vantaggi in termini di efficienza dovuti alla possibilità di procedere a motore spento in alcune situazioni di guida (funzione eco-coasting), capacità di recuperare energia in frenata e supporto al motore con una leggera assistenza elettrica (funzione boost). Queste funzioni del sistema ibrido (mHEV) si attivano automaticamente senza la necessità di interazione da parte del conducente. Presente una ricca dotazione di serie, come il sistema infotainment con display touchscreen da 10", l'Adaptive Cruise Control (ACC) e il Light Assist. Sono di serie anche i fari full-LED con le funzioni indicatori di direzione posteriori dinamici e welcome ceremony, il volante multifunzione in pelle riscaldato e vetri oscurati. Inclusi i cerchi in lega da 18" colore rame disponibili a richiesta. Il sistema di fari Matrix LED, disponibili su richiesta per CUPRA Leon 5 porte permette di regolare automaticamente l'illuminazione. Grazie ai fari LED e la luminosità automatica, è possibile guidare con gli abbaglianti sempre accesi, senza arrecare disturbo agli altri guidatori, contribuendo così ad una maggiore sicurezza su strada.

Versione VZ carbon

La versione Zv invece è una versione esclusiva e ancora più sportiva della hatchback 5 porte. Sedili in pelle CUP Bucket Sabelt posizionati più in basso per offrire una guida più dinamica e coinvolgente e volante multifunzione CUPRA Racing per un maggior controllo. Disponibile in due motorizzazioni: 2.0 TSI 300 CV DSG, 1.4 e-HYBRID 245 CV DSG.

Lo spoiler posteriore in fibra di carbonio color rame aiuta a migliorare il flusso d'aria sulla carrozzeria del veicolo, riducendo la turbolenza. Le minigonne laterali in alluminio scuro (Dark Aluminium) e i gusci degli specchietti retrovisori in fibra di carbonio color rame mettono in risalto il design esterno. I cerchi in lega da 19" con inserti in rame che monta di serie CUPRA Leon VZ Carbon completano gli elementi che caratterizzano il design esterno della versione speciale. Il prezzo parte da 49.750 euro chiavi in mano per la motorizzazione 1.4 e-HYBRID 245 CV DSG.

Formentor Tribe Edition

Ma Cupra ha deciso anche di puntare a una edizione Formentor Tribe. Un'edizione speciale limitata, massima espressione dello spirito della CUPRA Tribe: energica e contemporanea come mai prima. CUPRA Formentor Tribe Edition nasce sulla base di Formentor VZ, dando ulteriore esclusività al primo modello sviluppato da CUPRA alla cui già ricca dotazione di serie aggiunge elementi come colore carrozzeria Nero Midnight (e a scelta il Griglio Scogliera, un nuovo colore dedicato solo a questa versione speciale), griglia anteriore e modanature in colore Black Matt, lettering CUPRA in colore nero, cerchi in lega Exclusive 19" Sport Black Matt, passaruota e cover specchietti esterni in colore Black Matt, pedaliera in dark Alluminium e sedili anteriori sportivi Dinamica. CUPRA Formentor Tribe Edition è disponibile per tutti i powertrain di Formentor thub VZ, con una gamma propulsori che spazia dal 2.0 TSI 245 CV DSG, il 2.0 TSI 310 Top CV 4Drive DSG e l'ibrido plug-in 1.4 e-HYBRID 245 CV DSG.