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Nuova Opel Grandland: il SUV tedesco è anche elettrico e punta sul comfort

325 CV, trazione integrale e quasi 500 km di autonomia. La versione più potente del Grandland elettrico è sportiva nell'animo ma privilegia il comfort nell'uso quotidiano. Con qualche compromesso

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La storia del Grandland in casa Opel è quella di un modello che nel tempo ha saputo crescere e aggiornarsi, diventando il SUV di punta del marchio tedesco. Con questa seconda generazione - costruita sulla piattaforma STLA Medium del gruppo Stellantis, condivisa con la Peugeot e-3008 - la Grandland ha fatto un salto di qualità significativo: 17 cm di lunghezza in più rispetto alla generazione precedente, un passo più generoso di oltre 10 cm e un'offerta di motorizzazioni interamente elettrificate, con addio definitivo al diesel. La versione AWD che abbiamo provato è il vertice della gamma elettrica: due motori, uno per asse, per una potenza complessiva di 325 CV e trazione integrale permanente. È proposta solo nell'allestimento Ultimate, al prezzo di 55.450 euro, ed è l'unica della gamma a non poter scegliere la batteria più capiente da 82 kWh - un limite che, come vedremo, ha le sue conseguenze. Nel segmento dei SUV elettrici a trazione integrale si confronta con Tesla Model Y AWD, Peugeot e-3008 AWD e Hyundai Ioniq 5 AWD.

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Dimensioni e design

La Grandland Electric AWD misura 465 cm in lunghezza, 190 cm in larghezza e 166 cm in altezza, con un passo di 279 cm e un peso di 2.325 kg - conseguenza inevitabile della meccanica elettrica. Le proporzioni sono quelle di un SUV medio-grande, con una presenza su strada autorevole ma non ingombrante. Il design segue il linguaggio stilistico Opel più recente, con il Vizor tridimensionale che domina il frontale - l'inserto scuro che unisce i fari al logo centrale illuminato, firma visiva delle elettriche della gamma. I fari adottano il sistema Matrix LED Intelli-Lux HD con oltre 50.000 elementi, tra le tecnologie più avanzate disponibili nel segmento. La versione AWD si distingue dalle versioni a trazione anteriore per i paraurti più sagomati con inserti aerodinamici specifici e per i cerchi in lega bicolore da 20 pollici - dettagli che aumentano il dinamismo visivo senza stravolgere la sobrietà complessiva del modello. Il coefficiente aerodinamico Cd di 0,278 è il più basso dell'intera gamma Grandland, risultato del lavoro congiunto su paraurti, cerchi e profilo generale. Il design nel complesso è riuscito e moderno, ma non cerca di stupire a tutti i costi: chi apprezza l'eleganza discreta lo apprezzerà, chi cerca un look più esuberante guarderà altrove.

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Interni e tecnologia

L'abitacolo di Opel Grandland è uno dei punti più convincenti dell'auto. La plancia è dominata dal grande display centrale da 16 pollici - esclusivo dell'allestimento Ultimate - reattivo, dalla grafica curata e intuitivo nell'uso quotidiano. Il cruscotto digitale da 10 pollici completa la postazione di guida, affiancato dall'head-up display che proietta le informazioni principali nel campo visivo del conducente. L'integrazione con ChatGPT tramite comandi vocali e la connettività wireless per Android Auto e Apple CarPlay completano un'offerta tecnologica aggiornata. Apprezzabile la scelta di mantenere i comandi fisici per il climatizzatore, posizionati sotto il display centrale: in un momento in cui molti costruttori li relegano a menu virtuali, è una decisione di ergonomia quotidiana che si nota e si apprezza. Nota di merito per la Pixel Box, il vano di ricarica a induzione con superficie traslucida che permette di ricaricare lo smartphone proteggendolo dalla vista - un dettaglio ben studiato per ridurre le distrazioni alla guida. Le bocchette laterali del clima, tuttavia, sono arretrate nelle portiere e non sono comodissime da raggiungere.

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L'allestimento Ultimate AWD aggiunge rispetto alla versione GS l'head-up display, i sedili parzialmente rivestiti in Alcantara con riscaldamento, il parabrezza riscaldabile e il divano posteriore anch'esso riscaldabile - dotazioni che si apprezzano soprattutto nei mesi invernali. Lo spazio a bordo è generoso: davanti l'abitacolo è arioso, anche se la larga consolle centrale riduce leggermente lo spazio laterale per le gambe dei più alti. Dietro c'è agio in abbondanza per tre persone, con il pavimento quasi piatto - solo 2 cm di sporgenza al centro - che favorisce il comfort anche per il passeggero centrale. Il bagagliaio nella versione AWD offre 485 litri con i sedili in uso - 65 in meno rispetto alle versioni a trazione anteriore, per fare spazio al secondo motore posteriore - che salgono a 1.580 litri abbattendo gli schienali frazionabili 40-20-40. La soglia di carico a 78 cm da terra è il dato meno brillante: caricare oggetti pesanti richiede uno sforzo non indifferente.

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Prova su strada

Il powertrain dell'AWD abbina un motore anteriore da 213 CV a uno posteriore da 112 CV, per una potenza complessiva di 325 CV e una coppia di 509 Nm. Lo 0-100 km/h è dichiarato in 6,1 secondi, la velocità massima è di 180 km/h. Quattro le modalità di guida disponibili: in Eco la potenza è limitata a 213 CV; in Normal si sale a 313 CV con trazione anteriore prevalente; le modalità 4WD e Sport attivano la ripartizione integrale e sbloccano tutti i 325 CV. È proprio in Sport che la Grandland AWD rivela un carattere che non ci si aspetterebbe da un SUV familiare: il 40% della coppia inviato alle ruote posteriori aiuta a chiudere le curve, lo sterzo acquista un peso leggermente maggiore e la risposta all'acceleratore diventa più pronta e immediata. La trazione integrale lavora in modo trasparente, distribuendo la coppia con precisione tra i due assi nelle situazioni di scarsa aderenza.

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Il vero punto di forza su strada, però, non è la sportività ma il comfort. Gli ammortizzatori con tecnologia FSD - Frequency Selective Damping - integrano un secondo circuito idraulico che modifica meccanicamente la risposta in base alle frequenze di lavoro: più rigido nelle curve e nelle frenate per garantire stabilità, più morbido sulle irregolarità del manto stradale per filtrare le asperità. Il risultato è un'auto che su fondi regolari scivola con notevole fluidità. Sulle sconnessioni più marcate, però, qualche colpo si avverte con una certa evidenza, specie con i cerchi da 20 pollici dell'allestimento Ultimate - un compromesso comune a molti SUV in questa configurazione. Il rollio in curva è presente ma contenuto, e l'impianto frenante gestisce bene i 2.325 kg del veicolo.

Sull'autonomia è necessario fare un approfondimento: la versione AWD monta esclusivamente la batteria da 73 kWh - la più piccola della gamma Grandland elettrica - con un'autonomia dichiarata di 509 km nel ciclo WLTP. Nell'uso reale, con una guida non particolarmente conservativa, si ottengono circa 390 / 440 km: un dato inferiore a quello delle versioni a trazione anteriore con batteria da 82 kWh, che dichiarano fino a 585 km. La ricarica in corrente continua accetta fino a 160 kW, portando la batteria dal 20% all'80% in circa 29-30 minuti - un valore nella norma, ma non tra i più rapidi della categoria. La ricarica in corrente alternata è di serie fino a 11 kW, con l'opzione del caricatore da 22 kW disponibile a 450 euro.

Prezzi e considerazioni finali

La gamma Grandland Electric si articola su tre configurazioni: la versione con batteria da 73 kWh in allestimento Edition a 40.950 euro, la stessa batteria in allestimento GS a 43.450 euro, e la versione con batteria da 82 kWh in allestimento GS a 43.450 euro. La AWD provata, disponibile solo in allestimento GS e Ultimate, è proposta rispettivamente a 50.200 euro e 56.200 euro - circa 12.000 euro in più rispetto alla versione a trazione anteriore equivalente. Per chi ricerca l’autonomia massima, Opel propone la versione Electric Long Range con batteria da 97 kWh ma trazione anteriore, per un’autonomia dichiarata di 649 km a 49.200 euro, anche se con una potenza inferiore - 231 CV - e prestazioni più contenute. La pompa di calore e il pacchetto Tech con guida semiautonoma e monitoraggio dell'angolo cieco sono optional a pagamento.

La Grandland Electric AWD è un'auto onesta nelle sue ambizioni: non vuole essere la più veloce né la più tecnologica della categoria, ma offre trazione integrale reale, un comfort di viaggio convincente e una dotazione tecnologica aggiornata a un prezzo che, pur non essendo contenuto, risulta competitivo rispetto ai diretti rivali.

I limiti sono chiari - la batteria da 73 kWh non è quella ideale per una versione di punta, la ricarica non è tra le più rapide e la soglia del bagagliaio è alta - ma per chi cerca un SUV elettrico familiare con la sicurezza della trazione integrale e non vuole rinunciare al comfort quotidiano, il Grandland AWD ha argomenti concreti da mettere sul tavolo.

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