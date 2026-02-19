RZ, due lettere che fanno la differenza. E che cristallizzano il temperamento di nuovo Lexus RZ, il suv elettrico pronto a conquistare le strade italiane non soltanto con la forma di un’ammiraglia di lusso ma soprattutto con innovative tecnologie di elettrificazione che riguardano tutta la nuova gamma e dunque RZ 350e a trazione anteriore con potenza di 165 KW (224 CV) e autonomia di 568 km, RZ 500e a trazione integrale con potenza di 280 KW (381 CV) e autonomia di 456 km e RZ 550e F-Sport a trazione integrale con potenza di 300 KW (408 CV) e autonomia di 450 km, tutti con tempi di ricarica ridotti, soli 30 minuti per passare dal 10% fino all’80% di carica. E con con dettagli stilistici e tecnologici che riflettono l'approccio Omotenashi del brand, mirato a superare le aspettative dei clienti e rendendo l’esperienza a bordo del veicolo unica e coinvolgente per conducente e per passeggeri.

E dunque cosa di meglio di un test drive in pista sotto il diluvio sul circuito di Vairano di Vidigulfo al volante della più avventurosa, la RZ 550e F-Sport, per mettere alla prova le prestazioni pionieristiche di questo Suv? Tutto cambia già mettendosi al volante, molto simile alla cloche di un aereo che offre altre sensazioni di guida e libera la vusuale e ci si ritrova immediatamente al controllo di un ecosistema tecnologico interconnesso.

Illuminazione ambientale a 64 colori che crea dinamici giochi di luci, impianto con tecnologia nanoe™ X1, che diffonde particolari particelle nell’aria tenendo l'abitacolo profumato e pelle e capelli idratati, sedili sportivi ergonomici, pedaliera di alluminio, touchscreen interattivo da 14", a controllo vocale, comandi al volante disposti verticalmente, e tetto panoramico a illuminazione variabile che oggi non ha potuto cambiare seguendo l’intensità della luce. Lexus RS è scattante sui rettilinei e nelle curve strette dei 2. 60 km del circuito esalta il suo innovativo Steer-by-Wire, il sistema a controllo di sterzata avanzato che consente di virare anche per manovre impreviste con una precisione di soli 200° di rotazione dalla posizione neutra: il rapporto di sterzo si adatta dinamicamente alla velocità, garantendo così reattività e stabilità su ogni tipo di percorso, anche sullo slalom di birilli.

Sulla pista le emozioni forti sono sempre tenute sotto controllo, merito della sospensione anteriore ottimizzata per garantire una guida più stabile e confortevole in ogni condizione di guida, ma anche del nuovo Interactive Manual Drive di Lexus, un sistema di cambio virtuale che replica in un veicolo completamente elettrico le prestazioni e sopratutto il sound e del cambio manuale di un'auto sportiva. E per chi la guida sulle strade di tutti i giorni il sistema di navigazione di RZ si arricchisce di funzionalità più sofisticate, che modificano la pianificazione del percorso con il monitoraggio dello stato di carica della batteria dell’auto.

Nonostante le dimensioni relativamente compatte, 4805 mm di lunghezza, 1895 mm di larghezza e 1635 mm di altezza, RZ offre più spazio per le ginocchia, facilitando l'ingresso e l'uscita dall'auto.

Tre gli allestimenti, ciascuno legato ad una motorizzazione, Executive 350e, Luxury 500e, F-Sport 550e, mentre la palette dei colori propone sia il Mono-tone in sei colorazioni, sia il Bi-tone in 4 colorazioni, con il nuovo Neutrino Gray disponibile sia Monotone che Bitone solo per la versione F-Sport. Prezzi d’attacco da 59900 euro, in promozione a 49990 fino a fine febbraio.