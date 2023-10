Octopus Electroverse: una tessera e un'app per ricaricare ovunque l'auto elettrica

Il mercato dei servizi di ricarica delle auto elettriche è ampio e variegato, ma le soluzioni odierne non sempre offrono tutti i servizi, o se lo fanno non sempre questi sono gratuiti.

C'è chi permette di scaricare gratuitamente l'applicazione per ricaricare alle colonnine pubbliche, ma poi chiede un piccolo contributo (una decina di euro) per l'invio della tessera fisica, utilissima quando ci si trova in zone senza copertura cellulare oppure se il nostro smartphone è scarico.

Come funziona Octopus Electroverse

Octopus Electroverse, invece, si pone come una soluzione gratuita (pagate solo l'energia consumata) e completa. Innanzitutto ci sono gli accordi di roaming: non realizzando direttamente le colonnine, Octopus ha stretto accordi con la maggior parte degli operatori, e il suo impegno è quello di offrire ai propri clienti lo stesso prezzo che l'operatore pratica ad Octopus, senza ricarico.

Non potrete utilizzare un abbonamento, quindi non c'è una quota fissa da pagare in cambio di un determinato numero di kWh mensili da utilizzare entro la scadenza, ma Octopus si impegna a negoziare per voi il miglior prezzo al consumo (euro/kWh) disponibile. E la tessera? L'invio è gratuito: basta registrarsi nell'app e la riceveremo direttamente a casa senza alcun costo.

Com'è fatta l'app

Dopo un primo contatto, l'app di Octopus Electroverse si distingue da alcune concorrenti per la qualità nella programmazione. Il processo di registrazione è semplicissimo e guidato, e la mappa con le colonnine è fluida, si aggiorna in tempo reale e non crea problemi di visualizzazione.

Si può fare la ricerca per indirizzo o vedere quelle nelle vicinanze. Inoltre, e questo la distingue da tanti concorrenti, Octopus Electroverse è anche un navigatore satellitare utilizzando Android Auto o Apple CarPlay, e nella pianificazione del percorso include già le colonnine suggerite a seconda delle nostre preferenze.

Non bisogna essere dei tecnici: basta inserire il modello di auto elettrica in nostro possesso e il pianificatore dei percorsi sceglierà le colonnine più veloci da includere. Un viaggio da Milano a Roma, con l'app, propone ad esempio due soste per un totale di 33 minuti di ricarica con una Tesla Model 3 che parte al 100% della batteria e arriva a Roma con il 20% rimanente.

Octopus Electroverse (si scarica qui) può accedere a più di 500.000 punti di ricarica in 40 Paesi, 36.476 di questi si trovano in Italia e sono gestiti da 60 diversi operatori.