Peugeot rilancia il motore a benzina nell’era dell’elettrico: il nuovo Turbo 100 punta su efficienza, affidabilità e guida quotidiana

C'è un aspetto dell'automobile che continua a resistere alle rivoluzioni del settore: la necessità di offrire ai clienti motori efficienti, accessibili e adatti all'utilizzo quotidiano. Per questo, accanto allo sviluppo di elettriche e ibride, molti costruttori proseguono il lavoro di evoluzione delle unità termiche. È il caso di Peugeot, che presenta il nuovo Turbo 100, un propulsore a benzina sviluppato per rispondere alle esigenze di un mercato ancora lontano dall'abbandonare definitivamente il motore tradizionale.

Un progetto completamente rivisto

Dietro la sigla Turbo 100 non si nasconde un semplice aggiornamento tecnico. Peugeot parla infatti di una nuova generazione di motore che integra un numero significativo di componenti inediti, intervenendo sugli elementi che incidono maggiormente su prestazioni, rendimento e durata. L'intervento ha riguardato il sistema di sovralimentazione, l'impianto di alimentazione, il blocco motore, i pistoni e la distribuzione. Un lavoro che punta a migliorare l'esperienza complessiva di utilizzo più che a rincorrere numeri da record sulla scheda tecnica.

Più elasticità, meno sforzo

Il nuovo tre cilindri da 1,2 litri sviluppa una potenza di 101 CV e una coppia di 205 Nm, disponibile già ai bassi regimi. Una caratteristica che privilegia la guidabilità nelle condizioni di utilizzo più frequenti, come il traffico urbano, le strade extraurbane e i sorpassi. A contribuire a questo comportamento è il nuovo turbocompressore a geometria variabile, tecnologia che consente di ottimizzare il flusso dei gas di scarico e rendere il motore più pronto nelle fasi di accelerazione. Il risultato è una risposta più immediata senza compromettere comfort e fluidità di marcia.

La sfida dell'efficienza

Gran parte del lavoro degli ingegneri si è concentrato sulla combustione. Il motore utilizza un sistema di iniezione diretta ad alta pressione da 350 bar, abbinato a una serie di accorgimenti progettati per aumentare il rendimento energetico. Tra questi figurano il funzionamento secondo ciclo Miller, nuove soluzioni dedicate alla gestione delle valvole e componenti riprogettati per limitare gli attriti meccanici. L'obiettivo è ottenere un migliore sfruttamento del carburante e contribuire alla riduzione dei consumi senza penalizzare le prestazioni.

Affidabilità al centro

Se in passato il dibattito si concentrava soprattutto sulla potenza, oggi gli automobilisti guardano con crescente attenzione a temi come affidabilità e costi di gestione. Peugeot ha quindi scelto di introdurre la catena di distribuzione, soluzione pensata per incrementare la durata del propulsore nel tempo. La Casa sottolinea inoltre il lungo programma di sviluppo che ha accompagnato il progetto, con oltre 30.000 ore di collaudi e milioni di chilometri percorsi dai prototipi in differenti condizioni di utilizzo. Un percorso che punta a garantire robustezza e continuità di rendimento nel corso della vita del veicolo.

Meno soste in officina

Tra gli aspetti più interessanti emerge anche la revisione del piano di manutenzione. I modelli equipaggiati con il nuovo Turbo 100 potranno effettuare i tagliandi con intervalli più lunghi rispetto al passato, riducendo il numero di interventi richiesti durante l'utilizzo dell'auto.