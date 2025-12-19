Pirelli Cyber Tyre fa il pieno di premi: tre riconoscimenti internazionali per la sicurezza “guidata dai dati”

Dopo essere stata premiata un mese fa negli USA come la tecnologia più innovativa nel settore dei pneumatici (Autotech Breakthrough Awards), Pirelli Cyber Tyre ha ricevuto altri tre prestigiosi riconoscimenti internazionali: in Francia, all’ottava edizione degli Automobile Awards, nella categoria “Sicurezza”; da Autobest, giuria indipendente del settore automotive che rappresenta 32 Paesi europei; e dalla statunitense Frost & Sullivan, che ha nominato Pirelli “Company of the year” per la portata innovativa di Cyber Tyre, tecnologia che “evidenzia come i sistemi digitali siano in grado di ridefinire anche i componenti tradizionali dell’automotive”, come si legge nelle motivazioni.

Il premio in Francia: sicurezza “predittiva” grazie ai sensori nel pneumatico

La giuria francese degli Automobile Awards, composta da 20 esperti del mondo automotive, ha premiato Pirelli per la capacità di aumentare la sicurezza dei veicoli attraverso l’innovazione espressa dalla tecnologia Cyber Tyre. Il Premio per la Sicurezza è stato assegnato a una soluzione che, grazie ai sensori integrati nei pneumatici connessi alla centralina della vettura, trasmette in tempo reale dati provenienti dalla strada e consente ai sistemi di controllo di intervenire tempestivamente, ad esempio frenando in anticipo o riducendo gli spazi di frenata; inoltre, le informazioni raccolte dai pneumatici sensorizzati, grazie alla connettività V2X e agli algoritmi Pirelli che le processano in tempo reale, possono comunicare ai gestori delle infrastrutture lo stato delle strade e, nell’ottica delle Smart Road, eventuali situazioni di pericolo alle altre vetture connesse, così come informazioni utili alla gestione della mobilità.

SafetyBest 2026 e Company of the Year: l’Europa premia la pionieristica, gli USA l’impatto sul mercato

Autobest, fondata nel 2000, assegna ogni anno premi alle aziende, tecnologie e personalità che guidano l’evoluzione della mobilità: tra le categorie più prestigiose figura il titolo “SafetyBest”, conferito nell’edizione di quest’anno a Pirelli “per lo sviluppo pionieristico della tecnologia Cyber Tyre, innovazione di eccezionale rilevanza per la sicurezza automobilistica”, riconoscimento basato su test e analisi approfondite e affiancato alle altre categorie di Autobest, fra cui Best Buy Car, CompanyBest, EcoBest e DesignBest. Sul fronte americano, il riconoscimento di Frost & Sullivan “Company of the Year 2025”, assegnato nel campo “Global Smart Automotive Tire Market", sottolinea la capacità di anticipare le tendenze e portare soluzioni innovative sul mercato, rimarcando il ruolo di Pirelli come leader nell’innovazione e nel cambiamento in atto grazie allo sviluppo di tecnologie all’avanguardia fra cui Cyber Tyre, sistema intelligente che integra dati dai pneumatici nei sistemi di controllo delle vetture, verso gli altri ecosistemi connessi e verso le infrastrutture.

Dalle supercar alle strade: implementazioni, partnership e la visione del CEO

La tecnologia Cyber Tyre, dopo due decenni di sviluppo, è ora in fase di implementazione sui modelli di diversi costruttori automobilistici, anche grazie alla collaborazione con Bosch che ha consentito l’integrazione con i sistemi elettronici di bordo fra cui ESP, ABS, controllo di trazione: la prima versione del sistema ha esordito sulla McLaren Artura nel 2021, nel 2024 Audi ha installato la versione dedicata all’uso in pista sulla RS 4 Avant Edition 25 Years, e l’attuale variante più evoluta è arrivata su strada nel 2025 sulla Pagani Utopia Roadster con integrazione completa nell’elettronica di controllo; sempre nel 2025 è stato annunciato un accordo con Aston Martin per adottare la tecnologia sui nuovi modelli, mentre sono in corso altre collaborazioni che includono, oltre al segmento Prestige, anche modelli Premium. “Questi nuovi riconoscimenti confermano che il ruolo del pneumatico è cambiato. Per oltre un secolo le tecnologie al suo interno si sono evolute, ma il suo ruolo è rimasto sempre lo stesso: trasmettere forze al terreno per garantire il controllo dei veicoli. Oggi il pneumatico si evolve e a questo primo scopo se ne aggiunge uno nuovo: grazie a Pirelli Cyber Tyre, ha iniziato a raccogliere e trasmettere anche dati, elaborati attraverso algoritmi sviluppati da Pirelli. Questi consentono di abilitare nuove funzionalità, sia all’interno dell’elettronica dei veicoli sia in relazione alle infrastrutture stradali, con potenzialità di sviluppo che guardano alle smart city e alla guida autonoma. Andrea Casaluci, CEO di Pirelli.