Pirelli e Porsche, l’elettrica dei record scende sotto i sette minuti al Nürburgring

Al Nürburgring, dove ogni metro pesa sul cronometro e ogni scelta tecnica diventa giudizio, Pirelli firma un nuovo capitolo nella storia delle prestazioni elettriche. La Porsche Taycan Turbo GT con Manthey Kit ha fermato il tempo a 6:55 minuti, scendendo sotto la soglia simbolica dei sette minuti e stabilendo un nuovo riferimento tra le elettriche di serie. A fare la differenza, insieme al lavoro di Porsche e Manthey, sono stati i P Zero Trofeo RS, pneumatici semi-slick sviluppati su misura per trasformare potenza, coppia istantanea e trazione in velocità pura.

Il record che riscrive il limite delle elettriche



Il tempo ottenuto dalla Taycan Turbo GT con Manthey Kit migliora il precedente riferimento di 7:07.5, stabilito nel 2023 dalla Taycan Turbo GT Weissach. Sul tracciato più severo al mondo, i P Zero Trofeo RS hanno offerto una riserva di aderenza decisiva, contribuendo a limare secondi preziosi giro dopo giro. Non si tratta solo di velocità massima, ma di capacità di mantenere ritmo, precisione e stabilità in condizioni estreme.

Un semi-slick nato per la pista, omologato per la strada



Il P Zero Trofeo RS nasce per il primo equipaggiamento di hypercar e supercar, con sviluppi dedicati anche a modelli Porsche come 911 GT3 e GT3 RS. È un pneumatico pensato per chi cerca il massimo delle prestazioni in circuito, ma con omologazione stradale. La versione realizzata per la Taycan integra anche la tecnologia Pirelli Elect, studiata per valorizzare il comportamento dinamico dei veicoli elettrificati, più pesanti e caratterizzati da coppia immediata.

Prestazioni e sostenibilità nello stesso pneumatico



Il dato tecnico più significativo riguarda i materiali: questa versione del P Zero Trofeo RS contiene oltre il 50% di materiali di origine naturale e riciclati certificati. La gomma naturale impiegata è inoltre certificata FSC®, garanzia di una filiera gestita responsabilmente dalla foresta alla fabbrica. È un passaggio importante perché collega la ricerca della performance assoluta a un percorso industriale più attento alla sostenibilità.

Il Trofeo RS consolida il primato



Le prestazioni del P Zero Trofeo RS sono state riconosciute anche da Tyre Reviews, che lo ha indicato come uno dei riferimenti tra i pneumatici più veloci al mondo, premiandone rendimento su asciutto e costanza.