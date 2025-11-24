Prometeon rilancia nel rally raid: rinnovata la partnership con Macík Jr. e debutto ufficiale alla Dakar 2026

Prometeon Tyre Group consolida la propria presenza nelle competizioni off-road confermando la prosecuzione del rapporto con Martin Macík Jr. per il triennio 2026-2028. Il rinnovo arriva dopo la vittoria del pilota ceco alla Dakar 2025 nella categoria truck, ottenuta con pneumatici Prometeon S02 Rally, e coincide con un passo significativo per l’azienda: l’ingresso ufficiale alla Dakar 2026 al fianco del Team MM Technology. Una scelta che sottolinea la strategia del Gruppo di mettere alla prova le sue soluzioni tecniche nelle condizioni più severe del motorsport.

La prossima edizione

Alla prossima edizione della Dakar saranno schierati oltre sei truck equipaggiati con i Prometeon Serie 02 Rally. Tra questi spiccherà il mezzo ufficiale di Macík Jr., l’MM Technology EVO4 “Joseph”, l’ultimo modello realizzato dalla struttura tecnica ceca, pensato per affrontare i terreni più ostili del rally raid.

Miglioramento continuo

Gli pneumatici della Serie 02 Rally giocano un ruolo cruciale nelle prove estreme del deserto: progettati per un off-road particolarmente duro, permettono a Prometeon di continuare a perfezionare le proprie soluzioni attraverso il confronto diretto con contesti ad altissimo stress. La capacità di migliorare resistenza, affidabilità e sicurezza resta infatti un valore fondamentale, tanto nelle gare quanto nelle attività quotidiane delle flotte professionali. Nel commentare l’estensione dell’accordo, Martin Macík Jr. ha sottolineato: “Sin dall’avvio della collaborazione con Prometeon abbiamo capito che il progetto sarebbe stato vincente. Condividiamo la stessa determinazione nel superare i limiti e raggiungere il successo. Questo approccio funziona sia nei rally sia nello sviluppo di nuovi pneumatici con Prometeon. Sono felice di estendere la partnership fino al 2028, c’è ancora tanto che possiamo realizzare insieme”.

Il pilota Martin Macík Jr

Sulla stessa linea l’intervento di Gaetano Trezza, Head of Marketing & Communication di Prometeon Tyre Group: “Siamo felici di rinnovare la collaborazione con Martin Macík Jr. e di annunciare la partecipazione di Prometeon alla Dakar 2026 con il Team MM Technology. I risultati straordinari ottenuti lo scorso anno ci hanno dato ulteriore slancio per rafforzare il nostro impegno nelle competizioni truck. Questi accordi rappresentano un’opportunità strategica per consolidare la nostra presenza internazionale, continuare a innovare in un ambiente altamente competitivo e trasferire competenze e conoscenze dalle gare off-road ai prodotti che offriamo ogni giorno ai nostri clienti". Il rinnovo della collaborazione con il pilota ceco si affianca ad altri progetti tecnici che vedono Prometeon impegnata in ambito racing, come la partnership con Bia Figueiredo nella Copa Truck, il principale campionato brasiliano dedicato ai camion, di cui il Gruppo è fornitore ufficiale di pneumatici.

Un focus sulla Serie 02 Rally

Il modello S02 Rally deriva dalla tecnologia della Serie 02, adattata alle esigenze del rally raid. La struttura è concepita per mantenere integrità anche quando sottoposta a urti, salti e superfici particolarmente abrasive. Il disegno del battistrada garantisce aderenza su fondi imprevedibili come ghiaia, fango o tratti asfaltati, mentre i fianchi rinforzati resistono agli impatti laterali tipici dei percorsi più difficili. La mescola, studiata per mantenere trazione costante su temperature variabili, è pensata per offrire elevata resilienza.

La carcassa rinforzata assicura stabilità anche a velocità elevate, evitando deformazioni durante le fasi più violente della guida. Infine, il tallone specifico garantisce un aggancio saldo al cerchio e previene il rischio di slittamento o perdita di pressione nelle manovre più aggressive.