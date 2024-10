Prova della BMW GS1300 Adventure tra le colline nebbiose di Piacenza

Ascolta ora 00:00 00:00

Le colline piacentine, avvolte dalla nebbia, hanno offerto lo scenario ideale per testare la nuova BMW GS1300 Adventure. In una giornata autunnale, con l’asfalto ancora umido, la moto ha dimostrato la sua versatilità in condizioni avverse, rivelando come ogni suo dettaglio sia progettato per il massimo comfort e la sicurezza. Il suo cuore, un motore boxer bicilindrico da 1.300 cc con 145 CV e 149 Nm di coppia, assicura potenza e agilità anche sui percorsi più impegnativi.

Rispetto alle versioni precedenti, la GS1300 Adventure è più snella e meglio bilanciata, grazie a una trasmissione collocata sotto il motore e alla nuova disposizione dell’albero a camme, che ne aumenta l'efficienza. Tra le caratteristiche tecniche spiccano le sospensioni EVO Telelever anteriori e Paralever posteriori, che, insieme al controllo dinamico delle sospensioni (DSA), adattano automaticamente il precarico in base al carico e al terreno. Questo sistema, assieme alla regolazione dell’altezza della sella, facilita le manovre a bassa velocità e rende la guida confortevole per piloti di ogni statura.

La GS1300 Adventure include di serie il cambio elettroassistito Pro, che permette di cambiare marcia senza usare la frizione in salita e scalata, riservandone l’uso a partenze e soste, con possibilità di passare al cambio tradizionale. Disponibile come optional, invece, è il cambio elettroassistito automatizzato (ASA), una versione avanzata che elimina la leva della frizione: frizione e cambio sono attuati elettromeccanicamente, funzionando automaticamente. Questo sistema può operare in modalità completamente automatica (D) o sequenziale (M), dove il cambio marcia è lasciato al pilota entro certi parametri di sicurezza, garantendo un’esperienza fluida.

Con la modalità "Rain" attivata su asfalto bagnato, il controllo dinamico della trazione (DTC) e l’ABS integrale hanno assicurato una tenuta di strada perfetta, garantendo sicurezza senza interferire con il piacere di guida. La moto offre anche un display TFT da 6,5 pollici, che mostra in modo chiaro e intuitivo tutte le informazioni essenziali.

Disponibile in quattro versioni – standard, GS Trophy, Triple Black e l’esclusiva Option 719 Karakorum – e in altrettanti pacchetti di equipaggiamento, la GS1300 Adventure consente una personalizzazione che va dal cruise control adattivo all’illuminazione full LED a matrice, per un’esperienza unica in ogni contesto.

Con prezzi a partire da 24.

050 euro per la versione base, la BMW GS1300 Adventure è una combinazione di tecnologia, prestazioni e comfort, perfetta per lunghi viaggi e avventure. Che si tratti delle colline della Val d’Arda, del tragitto casa-ufficio o di un raid nel deserto, ogni chilometro con questa moto diventa un’esperienza da ricordare.