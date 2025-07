La prova della nuova Mercedes-Benz CLA, berlina elettrica nata per stupire

“Tutto il resto è silenzio”. Potrebbe essere il claim di nuova Mercedes-Benz CLA, la berlina elettrica con tecnologia EQ che si fa notare per la silhouette sinuosa e per l’atmosfera ovattata del viaggio. E invece la battuta finale dell’Amleto di Shakespeare si incastona alla perfezione lungo il test drive internazionale sulle strade della Danimarca. Perché basta una piccola deviazione dal road book per arrivare al castello di Kronborg, a Helsingor, qui dove è ambientata la tragedia del principe di Danimarca. Qui scivola maestosa CLA come una scultura in movimento, anche nei nuovi colori di vernice aqua mint e clear blue metallic, con una calandra che è un firmamento illuminato da 142 stelle a LED ad effetto cromato, animate singolarmente, che creano il sigillo unico e distintivo del marchio. E le stelle compaiono anche nelle firme luminose: con i fari MULTIBEAM LED collegati da una fascia luminosa, le luci diurne assumono la forma di una star Mercedes-Benz mentre anche le luci posteriori sono a forma di stella.

Sotto le stelle, ovvero all’interno di CLA, è una nuova esperienza di tecnolusso minimalista con, secondo gli allestimenti, il Superscreen MBUX fluttuante, che si estende per tutta la larghezza dell'abitacolo e che custodisce il display del guidatore da 26 centimetri e il display centrale da 35,6 centimetri, la console centrale sospesa sulla plancia, i sedili dall'aspetto tecnico in bicolore nero e bianco con effetto perlato. E guidati dalle stelle il nostro viaggio prosegue tra mar Baltico, distese infinite di verde e il centro storico di Copenhagen provando le due motorizzazioni di CLA, la 250+ AMG Line Plus, e la 350 4MATIC, da 272 e 354 CV. Entrambe con una doppia personalità, da sprinter e da maratoneta, che consentono di scattare da 0 a 100 km in 6,7 secondi, ma anche un viaggio quasi senza fine, assicurato da un’autonomia in elettrico che non teme molte rivali, e che con le batterie agli ioni di litio dal contenuto di energia utilizzabile di 85 kWh. va da 694 a 792 km.

E per ricaricare, anche se qui in una Copenhagen dove si viaggia moltissimo in elettrico, pure sui battelli che accompagnano i turisti lungo i canali per gli aperitivi al tramonto, colonnine apparentemente se ne incontrano meno che in Italia, il sistema a 800 volt consente di ridurre significativamente i tempi di ricarica in combinazione con la nuova generazione di batterie: per esempio la CLA 250+ può essere ricaricata fino a 325 chilometri in dieci minuti. E poi di nuovo in viaggio en souplesse, con le frenate che a volte si allungano un pochino più del dovuto e con qualche scricchiolio abbassando e alzando il finestrino anteriore del guidatore, al volante di questa CLA che è anche la Mercedes-Benz più intelligente di sempre, perché è la prima vettura del brand ad adottare il Sistema Operativo Mercedes-Benz (MB.OS) potenziato dall'intelligenza artificiale che permette di equipaggiare ogni veicolo con un supercomputer collegato al Mercedes-Benz Intelligent Cloud per consentire di aggiornare regolarmente over-the-air le funzioni più importanti del veicolo, inclusi i sistemi di assistenza alla guida.

Intelligenza artificiale generativa che guida anche il nuovo assistente virtuale MBUX basato su ChatGPT4 e sulle ricerche con Microsoft Bing. Quattro le versioni di nuova CLA, anche con estetica AMG Line, con prezzi a partire da 56.665 euro per la 250+ e da 62.265 euro per la CLA 350.