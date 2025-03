Crollano le Immatricolazioni, boom delle Ibride: cosa rivelano i dati di febbraio

Il 2025 si preannuncia come un anno complesso per il settore automobilistico italiano, segnato da una fase delicata. Le sfide legate all'elettrificazione, le incertezze economiche globali e le politiche internazionali esercitano una pressione significativa sul mercato. I primi dati del 2025 confermano questa tendenza, con un calo delle immatricolazioni rispetto all'anno precedente.

Dopo un mese di gennaio in flessione, anche febbraio ha registrato un calo nelle vendite. Nel dettaglio, sono state immatricolate 137.922 auto, quasi 9.300 in meno rispetto allo stesso mese del 2024, segnando un -6,3%. Questo andamento negativo è influenzato da diversi fattori, tra cui l'assenza di incentivi governativi per l'acquisto di vetture a basse emissioni. Inoltre, l'incertezza sulle future politiche di sostegno all'elettrificazione frena gli investimenti e l'acquisto di nuove automobili, soprattutto da parte dei privati.

Assenza di incentivi

L'Italia non ha previsto incentivi per il settore auto nel 2025, creando un clima di incertezza e penalizzando il mercato. Tuttavia, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha anticipato che verranno formulate raccomandazioni agli Stati membri per valorizzare le "best practices" e individuare fonti di finanziamento per supportare la diffusione dei veicoli elettrici. Questo intervento a livello europeo potrebbe portare a nuove opportunità per il settore auto italiano, incentivando l'adozione di tecnologie più sostenibili.

Mercato auto febbraio: come vanno le varie alimentazioni

Per quanto riguarda le alimentazioni, le auto ibride continuano a guadagnare terreno nel mercato italiano, rappresentando il 44,6% delle immatricolazioni a febbraio, con un aumento di 6,8 punti percentuali rispetto all'anno precedente. Nel cumulato annuo, la quota di mercato delle ibride sale al 44,8% (+6,9 p.p.). Le full hybrid rappresentano il 12,5% del mercato, mentre le mild hybrid si attestano al 32,1%. Questa crescita testimonia la crescente consapevolezza ambientale dei consumatori e la volontà di adottare soluzioni di mobilità più efficienti.

Le auto elettriche, invece, mostrano segnali di crescita, raggiungendo il 5,0% del mercato a febbraio, con 6.980 unità immatricolate (+1,6 p.p.). Nel bimestre gennaio-febbraio, la quota sale al 5,0% (+2,3 p.p.). Le PHEV (Plug-in Hybrid) si attestano al 4,5% del mercato a febbraio, con 6.207 unità (+1,3 p.p.), e al 4,1% nel bimestre (+1,1 p.p.). Sebbene le percentuali siano ancora relativamente basse rispetto ad altri Paesi europei, la tendenza è positiva e lascia presagire una crescita ulteriore nei prossimi anni, soprattutto con l'introduzione di nuovi modelli e l'aumento della disponibilità di infrastrutture di ricarica.

Le auto a benzina continuano a perdere terreno, scendendo al 26,3% del mercato a febbraio, con una diminuzione di 4,6 punti percentuali. Nel bimestre, la quota si attesta al 26,6% (-4,0 p.p.)3. Le auto diesel subiscono un calo ancora più marcato, raggiungendo il 9,7% del mercato a febbraio, con una perdita di 5,1 punti percentuali. Nel bimestre, la quota scende al 9,6% (-5,7 p.p.). Questo declino è dovuto alle crescenti restrizioni alla circolazione dei veicoli diesel, alle preoccupazioni ambientali e all'aumento dei prezzi del carburante.

Le auto a GPL, pur registrando un calo in termini di volume (13.781 unità), riescono a recuperare 0,2 punti percentuali, raggiungendo una quota del 9,9% a febbraio e del 10,0% nel cumulato (-0,3 p.p.). Questo risultato è dovuto alla convenienza economica del GPL rispetto a benzina e diesel.

Le auto asono praticamente scomparse dal mercato, a causa della crisi energetica e dell'aumento dei prezzi del metano.

Auto più vendute a febbraio 2025

Dunque, andiamo a vedere nel dettaglio come si sono comportati i vari modelli sul mercato italiano, alimentazione per alimentazione.

Le auto più vendute in Italia a febbario 2025

Fiat Panda, 11.891 unità Dacia Sandero, 5.893 Citroen C3, 5.102, Jeep Avenger, 4.661 Toyota Yaris, 3.549 Dacia Duster, 3.457 MG ZS, 3.160 Peugeot 208, 3.084 Toyota Yaris Cross, 2.945 Volkswagen T-Roc, 2.736

Le auto ibride più vendute a febbraio 2025

Fiat Panda, 11.891 Toyota Yaris, 3.549 Toyota Yaris cross, 2.989 Nissan Qashqai, 2.257 Jeep Avenger, 2.203 Ford Puma, 1.945 Fiat 600, 1.942 Peugeot 3008, 1.488 MG ZS, 1.277 Alfa Romeo Junior, 1.248

Le auto a benzina più vendute a febbraio 2025

Citroen C3, 5.102 Jeep Avenger, 2.254 Peugeot 208, 1.932 MG ZS, 1.900 Volkswagen T-Cross, 1.836 Opel Corsa, 1.793 Volkswagen T-Roc, 1.746 Toyota Aygo X, 1.613 Peugeot 2008, 1.300 Skoda Kamiq, 1.097

Le auto diesel più vendute a febbraio 2025

Volkswagen Tiguan, 1.148 Volkswagen T-Roc, 991 Volkswagen Golf, 838 BMW X1, 803 Audi Q3, 772 Ford Focus, 756 Mercedes GLA, 722 BMW Serie 1, 488 Audi A3, 479 Fiat Tipo, 446

Le auto a GPL più vendute a febbraio 2025

Dacia Sandero, 5.053 Dacia Duster, 2.841 Renault Captur, 1.362 Renault Clio, 937 DR 5.0, 803 Dacia Jogger, 417 Kia Stonic, 317 Kia Picanto, 279 EVO 6, 253 Kia Sportage, 241

Le auto elettriche più vendute a febbraio 2025

Citroen C3, 664 Tesla Model 3, 501 Dacia Spring, 460 Tesla Model Y, 339 Hyundai Inster, 274 Renault 5, 238 Jeep Avenger, 208 Fiat 500, 207 Leapmotor T03, 204 BYD Dolphin, 178

Le auto ibride plug-in più vendute