Renault 4 E-Tech Plein Sud, bella da vivere: prova su strada

Una bella giornata di sole, senza alcuna nuvola in cielo. Una temperatura mite che scalda l’aria senza andare in ebollizione. Questo è l’identikit perfetto per scendere in strada e godersi un attimo di evasione con la propria vettura cabriolet. Fino a ieri, ciò non si poteva fare con la Renault 4 E-Tech, ma adesso sì, grazie alla neonata variante Plein Sud. Il crossover che si ispira alla leggendaria icona del passato aggiunge un interessante tetto in tela ripiegabile che sa offrire una piacevole finestra sul mondo. L’abbiamo provata sulle strade del sud della Spagna, capendo che una capote fa sempre comodo per rendere un viaggio più eccitante e indimenticabile.

Tra passato e presente

Naturalmente, ciò che ha fatto Renault con la sua recente R4 E-Tech non è un vero colpo di testa, una follia nata dal niente. Perché scavando nel suo grande libro della storia e focalizzandosi sulla R4 del passato, si possono scorgere ben quattro varianti dedicate all’evasione. La primissima fu la Plein Air, nata a cavallo tra il 1968 e il 1969, una “spiaggina” concorrente della rivale Citroen Mehari. Niente tetto, montanti e sportelli, ma solo aria da far fluttuare tra i capelli e nell’abitacolo ridotto ai minimi termini. Poi, ci sono state la Rodeo, la Export Découvrable, la JP4 (anch’essa recentemente riproposta con un concept moderno) e la Sixties. Tutte queste varianti sono state concepite tra il 1970 e il 1985.

Oggi, Renault ha scelto di lanciare la R4 E-Tech Plein Sud ascoltando ciò che i clienti avevano richiesto. La domanda era la seguente: “Vogliamo il piacere di vivere, una guida semplice, un oggetto polivalente con un buon bagagliaio, spazio posteriore e capelli al vento”. Ed eccoli accontentati.

La principale novità

Rispetto alla R4 E-Tech che abbiamo conosciuto finora, la novità è sostanzialmente l’aggiunta di questo fantastico tetto in tela. Le dimensioni, infatti, restano quelle originali (lunghezza di 4,14 metri, passo di 2,62 metri e bagagliaio di 420 litri). Per massimizzare la superficie di apertura, le barre da tetto sono state rimosse, mentre l’antenna è stata integrata nel lunotto posteriore. Nonostante l’aggiunta del meccanismo elettrico, l’altezza complessiva resta invariata (1,55 metri). La gamma colori, invece, è amplissima, con ben 11 tinte per l’allestimento Techno e 7 per la versione Iconic.

Ma, come ampiamente anticipato, il grande protagonista di questo veicolo è il tetto in tessuto, sviluppato con i partner Webasto e Haartz. Con un’apertura di 92 cm di lunghezza per 80 cm di larghezza, questo tettino retrattile fornisce ariosità e luminosità nell’abitacolo, oltre a offrire a tutti i passeggeri (anche quelli posteriori) la vera esperienza di guida en plein air.

Il tetto si apre e si chiude elettricamente in soli 10 secondi, una frazione temporale che permette di reagire in modo rapido all’avvicinarsi di un improvviso temporale o a una schiarita. L’operazione può essere effettuata tramite un pulsante sulla plafoniera, la chiave o addirittura con il comando vocale interagendo con l’avatar Reno. È possibile azionare il tetto anche con l’auto in movimento fino a una velocità di 90 km/h.

Com’è fatto il tettino

Dal punto di vista tecnico, il tetto è realizzato in materiale plastico composito anziché metallico per limitare il peso. Il tessuto si ripiega in tre balze (invece delle classiche quattro) e vanta qualità acustiche ed ermetiche superiori grazie alla foderatura interna. Anche a tetto chiuso, la differenza di rumorosità rispetto alla versione standard è minima (circa il 4% a 130 km/h), mentre a tetto aperto un deflettore automatico ottimizza i flussi d’aria per ridurre turbolenze e rumori fastidiosi.

Aggiunge questo elemento, all’apparenza ludico, ha comportato un aumento del peso sulla bilancia di 19 chilogrammi. Un’operazione necessario per irrigidire la scocca a fronte della rinuncia del tetto rigido. Per chi siede al volante, come vedremo nel paragrafo dedicato, la differenza sarà assolutamente impercettibile. Ciò che cambia è l’autonomia che si riduce di una manciata di chilometri: si passa dagli oltre 400 ai 392 km totali.

Come va su strada

La Renault 4 E-Tech Plein Sud è una di quelle auto che riescono a metterti il sorriso. Lo abbiamo intuito subito, anche se il nostro itinerario tra Sitges e le colline circostanti ci ha voluto giocare qualche tiro mancino, almeno a livello climatico. Un buon test anche per la capacità del tettino di aprirsi e chiudersi ogni volta che la pioggia ha scelto di farci visita e di bussarci al finestrino.

Su strada è emerso subito il carattere equilibrato della vettura. Il motore elettrico sincrono a rotore da 110 kW, pari a 150 CV, sviluppa 245 Nm di coppia permette di avere una risposta pronta a ogni pressione dell’acceleratore. Lo scatto da 0 a 100 km/h viene completato in 8,2 secondi, mentre la ripresa da 80 a 120 km/h richiede appena 6,4 secondi, valori che si traducono in sorpassi rapidi e in una brillantezza sempre disponibile, senza mai risultare eccessiva. La velocità massima, limitata a 150 km/h, è più che adeguata per qualunque contesto.

Ma la Renault 4 E-Tech Plein Sud convince soprattutto per come mette a terra queste prestazioni. Il raffinato retrotreno multilink regala una dinamica di guida sorprendentemente matura: l’auto affronta le curve con agilità, mantiene un rollio contenuto e restituisce una sensazione di stabilità anche nei tratti più veloci. L’assetto è ben calibrato e riesce a trovare un equilibrio efficace tra comfort e precisione, qualità che emergono sia nei percorsi urbani sia sulle strade ricche di curve.

La guida elettrica viene valorizzata anche dalla funzione One Pedal, che permette di accelerare e rallentare utilizzando quasi esclusivamente il pedale destro. Rilasciandolo, la vettura decelera progressivamente fino all’arresto completo, rendendo la marcia particolarmente fluida e intuitiva, soprattutto nel traffico cittadino. Chi invece desidera spingersi oltre l’asfalto può contare sul sistema Extended Grip, che attraverso le modalità Snow e All-terrain ottimizza la trazione sui fondi a bassa aderenza, dalla neve agli sterrati leggeri. La prova è stata più che soddisfacente.

Autonomia e ricarica

La batteria agli ioni di litio da 52 kWh assicura fino a 392 chilometri di autonomia nel ciclo WLTP, un dato che consente di affrontare serenamente sia gli spostamenti quotidiani sia i viaggi più lunghi. Anche la gestione dell’energia è stata pensata per semplificare la vita del conducente. La ricarica rapida in corrente continua fino a 100 kW consente di passare dal 15 all’80% della batteria in circa 30 minuti, mentre il caricatore bidirezionale da 11 kW permette di completare una ricarica dal 10 al 100% in circa quattro ore e mezza.

A rendere l’esperienza ancora più rilassante contribuisce la tecnologia di bordo. Il sistema di navigazione basato su Google Maps integra l’Electric Route Planner, una funzione pensata per chi affronta anche lunghe percorrenze senza l’ansia della ricarica. L’itinerario viene infatti ottimizzato automaticamente, suggerendo le soste migliori in base al percorso e allo stato della batteria, permettendo di concentrarsi esclusivamente sulla guida.

Sul fronte della sicurezza, inoltre, la Renault 4 E-Tech Plein Sud può contare su ben 28 sistemi ADAS, una dotazione completa che assiste il conducente in ogni situazione e contribuisce a trasmettere una costante sensazione di controllo.

Listino prezzi

La Renault 4 E-Tech Electric Plein Sud è già ordinabile in Italia con due livelli di allestimento: