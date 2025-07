Renault 5 E-Tech: l'elettrica sfiziosa che piace e convince

La nuova Renault 5 E-Tech non è solo un'operazione nostalgia. È l’espressione di un progetto moderno, nato da zero, e costruito su una piattaforma inedita, la AmpR Small, sviluppata appositamente per i modelli elettrici del Gruppo Renault. È un’auto pensata per la città ma capace di affrontare senza timori anche i percorsi extraurbani, grazie ad un buon assetto e un’ottima tenuta di strada. Il tutto con un occhio attento ai consumi, tra i più bassi della categoria. Con uno stile retrò che strizza l’occhio alla storica R5 e una dotazione tecnologica all’avanguardia, la nuova compatta francese punta a conquistare chi cerca una elettrica accessibile ma completa, personale e soprattutto efficiente. Attenzione però ai listini: le versioni di lancio partono da 24.900 euro, ma per un esemplare completo (come quello da noi provato), c’è bisogno di salire fino a 32.900 euro.

Design e dimensioni

Con una lunghezza di 392 cm, una larghezza di 177 cm e un’altezza di 150 cm, la Renault 5 E-Tech si inserisce nel segmento B con proporzioni ideali per l’uso cittadino. Il passo di 254 cm consente di ottenere un’abitabilità interna equilibrata, anche per i passeggeri posteriori. È compatta si, ma non sacrifica troppo lo spazio a bordo. Il design è forse il tratto più caratterizzante dell’auto: omaggia in modo convincente l’iconica R5 degli anni Settanta, ma lo fa con uno stile moderno, muscoloso e curato. Appare ben “piantata” su strada, con i fianchi larghi e uno sguardo magnetico, dovuto alle forme del frontale, pienamente riuscito. I fari anteriori squadrati con firma a LED, i passaruota marcati e il piccolo display sul cofano che indica lo stato di carica le aggiungono carattere e personalità. Un’auto che non passa inosservata, soprattutto grazie alle colorazioni sgargianti previste per gli esterni. I cerchi sono da 18” per tutte le versioni, ma cambiano nel design e nelle colorazioni. Il retro è forse la vista che più ricorda lo storico modello, con i gruppi ottici led a sviluppo verticale che riprendono fedelmente l’icona del passato. La ciliegina sulla torta è la personalizzazione degli esterni, che passa attraverso dettagli colorati, tetto a contrasti e altri elementi di personalizzazione.

Interni, spazio e tecnologia

L’abitacolo è una riuscita fusione tra stile vintage e contenuti moderni. I sedili anteriori, ispirati ai “petali” originali della R5, si abbinano a finiture a fasce verticali della plancia, dal sapore rétro grazie alle tipiche impunture che impreziosiscono i materiali in simil pelle. Al centro della plancia trova posto un display da 10,1” per il sistema infotainment basato su Android Automotive, completo di assistente vocale Renault “Reno” e servizi Google integrati. Molto simile a quello già visto negli altri prodotti del brand: semplice da utilizzare, rapido e completo di ogni servizio desiderabile ad oggi. Il quadro strumenti digitale è altrettanto chiaro e personalizzabile: non fa i fuochi d’artificio ma è dotato di una grafica personalizzata e racchiude tutto ciò che serve. Peccato solo per il comando del cambio, poco intuitivo e nascosto dietro al volante, con anche i satelliti per i tergicristalli e il comando dell’impianto multimediale. In termini di praticità, la 5 E-Tech offre uno spazio adeguato per una compatta, al pari del bagagliaio che è nella media, con circa 326 litri di capacità. Ci sono anche dei comodi vani porta oggetti nel tunnel centrale e i materiali impiegati sono tutti di alta qualità, considerando anche il segmento di appartenenza.

Prova su strada

La versione da 150 CV (più potente a listino, da noi provata), spinta da un motore elettrico sull’asse anteriore, stupisce per vivacità e agilità. Lo 0-100 km/h è coperto in 8 secondi netti, ma ciò che colpisce di più è la prontezza della risposta nel traffico e sui tratti misti. Il baricentro basso, unito a uno sterzo diretto e a un assetto ben tarato, rendono la guida piacevole e intuitiva. Le sospensioni assorbono più che bene le asperità, anche se sulle buche più pronunciate si avverte qualche rimbalzo più secco. Buona la modulabilità del sistema frenante, che integra la frenata rigenerativa su due livelli (Drive e Brake): a differenza di altre auto elettriche, non si avverte lo stacco dalla parte rigenerativa alla frenata meccanica, restituendo tanta fiducia al conducente e un buon feeling con il freno. Manca, per ora, la modalità one-pedal, ma dovrebbe arrivare in seguito insieme a palette al volante per regolare l’intensità del recupero energetico (comunque sufficientemente energico, sebbene non troppo incisivo).

Elevati i livelli di comfort acustico, soprattutto in città. Isola perfettamente da ciò che ci circonda ed è un’esperienza sicuramente premium nel traffico: scatta agilmente al semaforo, ha coppia a sufficienza per effettuare sorpassi improvvisi (245 Nm disponibili all’istante) e nella modalità più sportiva sa diventare anche divertente e coinvolgente. Ha tutto, non le manca niente sia per districarsi nel classico casa-lavoro che per accompagnarvi in una gita fuori porta. Certo, qualche km in più di autonomia non avrebbe guastato, sebbene i risultati siano più che soddisfacenti.

Autonomia, ricarica e consumi

La Renault 5 E-Tech brilla per efficienza. La batteria da 52 kWh netti garantisce un’autonomia omologata WLTP di 410 km, ma nei test su strada si sono ottenuti risultati molto interessanti: circa 360 km reali a guida mista e oltre 400 km in contesto urbano (ma con piede gentile e sfruttando la frenata rigenerativa). Il consumo medio rilevato si attesta sui 15 kWh/100 km, un dato più che positivo che pone la piccola francese tra le elettriche più efficienti della categoria. Non riesce però a fare meglio di Tesla Model 3 RWD, che rimane ampiamente sotto ai 14 kWh/100 km. In città, con guida fluida e sfruttando la frenata rigenerativa, si riescono a percorrere anche 6,5 km con un solo kWh. Per la ricarica, la 5 E-Tech accetta fino a 11 kW in corrente alternata (carica completa in circa 4 ore e 30 min) e fino a 100 kW in corrente continua, recuperando dal 20 all’80% in circa mezz’ora. Da segnalare la presenza del sistema di ricarica bidirezionale (V2L e V2G) per alimentare dispositivi esterni o restituire energia alla rete.

Prezzi e allestimenti

La gamma della Renault 5 E-Tech si articola su più versioni. Si parte dai 24.900 euro della versione Urban Range Five (con batteria da 40 kWh e 95 CV) con un allestimento più scarno ma comuqnue soddisfacente per un utilizzo urbano, per arrivare ai 32.900 euro della Techno da 150 CV e con batteria più capiente da 52 kWh. Il top di gamma è rappresentato dalla Iconic Cinq (34.900 euro), che include guida assistita di livello 2, sedili riscaldabili, telecamera 360°, parcheggio automatico e tanti altri accessori spesso riservati a vetture di gamma più alta. Esiste anche una versione di “mezzo”, Urban Range Evolution con batteria sempre da 40 kWh ma un motore più potente da 120 CV.

La Renault 5 E-Tech è una citycar elettrica

moderna, accattivante nello stile e sorprendente nell’efficienza. Rappresentaper chi cerca un’elettrica compatta ma adatta anche a un utilizzo a tutto tondo.