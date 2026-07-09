Alla scoperta della formula vincente chiamata Turbo 100

Ci sono nomi che, nell’automobile italiana, raccontano molto più di un modello. Panda è uno di questi. Dal debutto nel 1980, con il progetto firmato da Giorgetto Giugiaro, è stata molto più di una citycar: essenziale, robusta, accessibile, pensata per accompagnare la quotidianità di milioni di italiani. A oltre quarant’anni di distanza Fiat riparte da quel nome, ma lo declina in una forma completamente nuova. La Grande Panda cresce nelle dimensioni, cambia piattaforma e guarda a un mercato diverso, senza rinunciare a quell’idea di praticità che ne ha decretato il successo.

Per capire se la ricetta funziona siamo partiti da Milano, direzione Dogliani, nel cuore delle Langhe, dove era in corso la quindicesima edizione del Festival della Tv di cui Fiat è stata Main Partner. Un percorso che alterna traffico urbano, autostrada e strade collinari, sufficiente per mettere alla prova la versione Turbo 100, quella equipaggiata con il tre cilindri turbo benzina da 100 cavalli e il cambio manuale a sei rapporti.

La prima sensazione è quella di un’auto che mette subito a proprio agio. La posizione di guida è rialzata, la visibilità è ampia e le dimensioni, poco meno di quattro metri, permettono di muoversi con disinvoltura nel traffico.

Non cerca di stupire con soluzioni scenografiche o tecnologie invadenti, ma punta su un’impostazione razionale che ricorda, in chiave moderna, la filosofia della prima Panda.

Il motore 1.2 turbo accompagna il viaggio con una risposta regolare e una buona elasticità. Il cambio manuale, sempre più raro in un panorama dominato dalle trasmissioni automatiche, convince per precisione e fluidità degli innesti, restituendo quel rapporto diretto con la meccanica che molti automobilisti continuano ad apprezzare.

Lasciata l’autostrada, sono le strade che attraversano le colline delle Langhe a raccontare meglio il carattere della Grande Panda. Tra saliscendi, curve e asfalti non sempre perfetti emerge un assetto votato soprattutto al comfort. Le sospensioni assorbono bene le irregolarità, lo sterzo è leggero ma progressivo e l’auto trasmette sicurezza senza richiedere particolare esperienza. È una compagna di viaggio rilassante, più interessata a rendere piacevole il percorso che a cercare la sportività.

Anche il design racconta una storia. Le superfici sono pulite, le linee volutamente squadrate e i richiami alla Panda originale sono numerosi, ma mai caricaturali. Il frontale verticale, i passaruota marcati e alcuni dettagli stilistici richiamano un modello che ha segnato la storia dell’automobile italiana, reinterpretandolo con un linguaggio contemporaneo.

L’abitacolo segue la stessa filosofia. Lo spazio è sfruttato con intelligenza, il bagagliaio è generoso e i comandi sono intuitivi.

Anche nella scelta dei materiali Fiat sembra aver privilegiato robustezza e praticità, qualità che da sempre fanno parte del Dna della Panda.

La Turbo 100 occupa un posto preciso nella gamma: è la Grande Panda per chi continua a preferire una meccanica tradizionale, senza rinunciare a spazio, comfort e personalità. Una scelta che guarda a un pubblico ancora ampio, fatto di automobilisti che cercano un’auto concreta, versatile e adatta a ogni tipo di percorso.

La Panda è

cresciuta, come è cresciuto il Paese che per quarant’anni l’ha guidata. Ha più spazio, più presenza, più tecnologia. Ma nella Turbo 100 resta fedele a una promessa antica: essere un’auto semplice da capire e facile da usare.