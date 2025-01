Nuova Skoda Kodiaq: più grande, accessoriata e anche mild-hybrid, fino a 7 posti

Ascolta ora 00:00 00:00

La nuova Skoda Kodiaq di seconda generazione si allunga di 6 cm, raggiungendo i 476 cm. Mantiene e migliora le qualità del modello precedente: ampio spazio, finiture curate e numerose soluzioni pratiche, come ganci, vani portaoggetti e comandi intuitivi. Condivide la meccanica con la più compatta Volkswagen Tiguan, e come la cugina tedesca è dotata di un cambio automatico a doppia frizione di serie. Le motorizzazioni includono un 1.5 mild hybrid benzina da 150 CV (da 41.900 euro, da noi provato) e un 2.0 diesel con la stessa potenza (con un sovrapprezzo di 4.200 euro rispetto al modello precedente). È disponibile anche un 2.0 TDI da 193 CV con trazione integrale, a partire da 60.600 euro. Le prestazioni restano quasi invariate, eccetto per l'1.5 che, grazie all'ibrido mild, riduce il consumo medio del 15%. A listino anche una 1.5 plug-in da 204 CV, capace di oltre 100 km in modalità elettrica.

Design e dimensioni

Si allunga di oltre 7 cm (4,75 m di lunghezza) e cresce lo spazio a bordo, risultando anche più imponente e statuaria su strarda. Personalmente apprezzo di più la pulizia estetica e l'eleganza della generazione passata, mentre con il nuovo corso stilistico della casa boema si pone l'accento su uno stile più d'impatto e carismatico. Non perde però il doppio gruppo ottico ai lati della griglia orizzontale, dalla forma quasi ottagonale. Nuova anche la gamma dei cerchi in lega, che ora piò spingersi fino a 20" con le versioni Sportline, più accessoriate e dal design più ricercato. Nel retro muta anche la firma luminosa, creando una sorta di doppia "C", unita al centro da una striscia led. I centimetri extra sono stati aggiunti quasi tutti nel posteriore, assicurando così più spazio per le gambe dei passeggeri e anche per i bagagli. Infatti, il bagagliaio cresce e può partire da un valore base di oltre 900 litri, quasi da record per il segmento. Da circa 650 litri in caso delle versioni a sette posti. Abbattendo la seconda fila di sedili, si arriva fino a oltre 2.100 litri.

Interni rivisti, più tecnologici e ancor più gadget

Grande rivisitazione anche per l'abitacolo, che perde quel tocco più ricercato della passata generazione, a beneficio di una plancia più sobria e minimale. Sebbene si percepisca una forte spinta in ottica digitalizzazione (grazie ai due grandi schermi a bordo da 13 e 12 pollici), non si perdono completamente i tasti fisici. Anzi, non spariscono nemmeno i comandi per il clima automatico e i tre rotori (molto analogici nella forma), nascondono al loro interno tre piccoli display da cui controllare temperatura e flusso dell'aria. In aggiunta, quello centrale permette anche di regolare tre diverse funzioni: volume del sistema multimediale, direzione e flusso dell'aria. Un'idea semplice e intuitiva. Buoni anche i materiali, con un'alternanaza di plastiche morbide e più rigide, sebbene nella passata generazione si poteva percepire maggior attenzione al dettaglio. Sul fronte connettività, si beneficia del massimo livello, con sincronizzazione Apple e Android anche senza cavo, oltre alla sim dati integrata, per l'aggiornamento da remoto del sistema multimediale e per i dati in tempo reale sul traffico.

Non spariscono però le tasche felpate nelle portiere e nemmeno i gadget Skoda, come il raschietto per la brina nel tappo del serbatoio, il portaombrello nella portiera del conducente oppure (a richiesta) il cestinetto da viaggio da inserire nella tasca laterale. Si aggiungono anche altre soluzioni "Simply Clever" (come l'omonimo pacchetto di accessori) come il doppio vano porta oggetti di fronte al passeggero anteriore o il tunnel centrale estremamente versatile, con due o quattro portanevande, tendina per coprire i due scompartimenti e doppio caricatore ad induzione per smartphone, anche ventilato. Non mancano neanche le paratie che si estraggono dalla portiera e proteggono il profilo da urti e graffi. C'è anche il cassettino nascosto sotto al piantone dello sterzo. E poi non si può non apprezzare l'ampio margine per le gambe dei passeggeri posteriori (il divano posteriore può scorrere di ben 18 cm), oltre a diverse tasche e taschine nello schienale dei sedili anteriori, per nascondere altri oggetti. I bambini, poi, apprezzeranno il Pack Sleep oppure le tendine parasole oltre alle prese USB per caricare i dispositivi elettronici in viaggio.

Si guida bene, ma è più rigida

Sebbene crescano le dimensioni e leggermente anche il peso (1.661 kg la versione 1.5 m-HEV da noi provata), Kodiaq è stata affinata sul fronte della guida, con un assetto più rigido e uno sterzo più diretto e corposo. Si riconoscono le movenze della piattaforma MQB, ereditata dal Gruppo Volkswagen, ma è abbastanza palese l'indole turistica del mezzo. Tuttavia, questa nuova taratura, la rende più ruvida e secca sulle buche più profonde, nonostante il nostro esemplare fosse equipaggiato con ruote da 19" e dalla spalla generosa. Si apprezza però la stabilità in curva e la tenuta di strada, migliorata rispetto al modello uscente. Sembra di guidare un'auto più compatta. Passi avanti anche sul fronte dell'insonorizzazione che ora isola ancora meglio l'abitacolo dai rumori provenienti dall'esterno, merito di vetrature più spesse e maggior materiale fono assorbente all'interno. I sedili sono poi molto ampi (per qualsiasi corporatura) ma non molto contenitivi: effettuando delle svolte decise, si potrebbe quasi "scivolare" sul sedile, soprattutto se si è più esili come fisico.

Il nuovo 1.5 mild-hybrid è ben insonorizzato e non si percepisce quasi mai il suo funzionamento, se non in condizioni di sforzo. È coadiuvato dal più che collaudato cambio automatico DSG (di serie), a sette rapporti doppia frizione. Rapido e fluido nelle transizioni, assicura un elevato comfort in tutte le condizioni di marcia, anche nel traffico. Consente all'1.5 di lavorare quasi sempre sotto ai 2.000 giri/min, riducendo consumi ed emissioni, oltre al rumore derivante dal suo funzionamento. Sebbene si tratti di un'unità a benzina mild-hybrid, non si rimpiange neanche molto la coppia e la reattività che si avrebbe con un diesel (comunque l'alimentazione più indicata per questa tipologia di vettura), anche se a pieno carico e con sette passeggeri a bordo, qualche limite può essere trovato.

Consumi e prezzi

Come sembra lecito aspettarsi, considerando dimensioni e mole dell'auto, il motore 1.5 a benzina non può fare miracoli. Sebbene sia presente il modulo mild-hybrid, in città si oscilla tra gli 11,5 e i 12,5 km al litro, ma migliora sensibilmente quando gli spazi si aprono: si può arrivare fino a 16/17 km al litro sulle strade extraurbane, mentre in autostrada a 130 km/h costanti, si fossilizza sui 14 km al litro.

Il listino di nuova Skoda Kodiaq parte da una base di 41.900 euro in allestimento Selection con l'1.5 a benzina e cambio automatico, mentre per l'esemplare in foto, con allestimento Style e stesso motore, si parte da 45.050 euro.

La versione Executive senza accessori extra, attacca invece da 42.500 euro. Il diesel da 150 CV è disponibile da 46.500 euro, mentre la versione 4x4 da 193 CV sale a 50.600 euro. L'ibrido plug-in, invece, è disponibile da un prezzo base di 48.800 euro.