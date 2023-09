Smart #3 si rivela al pubblico europeo all'IAA Mobility 2023

Dopo la presentazione allo scorso Salone di Shanghai la nuovissima Smart #3 si presenta anche alla platea europea in occasione dell'IAA Mobility di Monaco di Baviera. "Essere anticonvenzionali è sempre stato parte dell'identità di smart. Con la smart #3 stiamo ampliando la nostra offerta nella categoria dei SUV compatti completamente elettrici, rispondendo ai diversi stili ed esigenze della guida in città e in ambiente extraurbano e, allo stesso tempo, ci orientiamo verso un design coupé più sportivo. Non vediamo l'ora di scoprire l'accoglienza che il nostro primo SUV coupé riceverà sul mercato europeo", ha dichiarato Dirk Adelmann, CEO di smart Europe GmbH.

Look dal taglio sportivo

La nuovissima Smart #3 si distingue per una carrozzeria coupé dal taglio decisamente sportivo, esaltata da curve scolpite, e dove lo 'shark nose' emerge in modo dirompente. La grossa griglia a forma di A e i fari a LED rastremati contribuiscono a rendere l'anteriore affascinante, mentre il retro della macchina ha come elemento distintivo un vistoso spoiler. Le grandi ruote (anche da 20'' a firma Brabus) sono un altro dettaglio che alza il livello di aggressività. Con una lunghezza di 4,4 metri e una larghezza di 1,8 metri, il veicolo combina un aspetto esteriore, tanto sportivo quanto elegante, con un abitacolo ricco e spazioso. Nell'habitat interno il tetto panoramico a raggiera crea una piacevole atmosfera, che alza la qualità percepita di tutta l'auto. Infine, la 25th Anniversary Edition presenta addirittura un tetto panoramico a galassia, arricchito da dettagli a LED all'interno del pannello di vetro panoramico. Gli interni sono, inoltre, caratterizzati da eleganti sedili duo in pelle con poggiatesta integrato.

Non mancano le prestazioni

Un aspetto del genere deve essere confermato anche dalle qualità in strada, dove la Smart #3 non delude affatto. La potenza di picco varia da 315 kW per la BRABUS e a 200 kW per le altre versioni, diventando un punto di riferimento del segmento. Osservando semplicemente i numeri, la storia ci racconta: 0-100 km/h in soli 3,7 secondi per la Brabus; 5,8 secondi per la Pro+. Anche l'autonomia complessiva è di tutto rispetto: tra i 435 e i 455 km. Merito di queste performance va anche al sistema di sospensioni ottimizzato e al passo di 2.785 mm che, uniti a una carrozzeria molto aerodinamica con un coefficiente di resistenza aerodinamica di appena 0,27, consentono un'esperienza di guida con un perfetto equilibrio tra sportività e comfort.

La ricarica a corrente continua con prestazioni fino a 150 kW/h, fa in modo che Smart #3 si ricarichi dal 10 all'80% in meno di 30 minuti. Inoltre, il nuovo modello è provvisto di una serie di brillanti sistemi di assistenza alla guida, come l'assistente alla guida in autostrada (HWA) e l'assistente al parcheggio automatico (APA).

Smart #3, prezzi e allestimenti

Smart rilascerà una versione limitata 25th Anniversary Edition che coniuga un look speciale con caratteristiche della versione Premium ed elementi di design BRABUS. L'autonomia è di 455 km, la ricarica AC da 22 kW e a bordo è presente un sistema di infotainment composto da un display centrale da 12,8 pollici, un quadro strumenti HD da 9,2 pollici e un head-up display da 10 pollici, oltre a un sistema audio Beats con 13 altoparlanti. Infine, la 25th Anniversary Edition si presenta con una livrea bianca con riflessi rossi, sedili in pelle bianca e nera, tetto panoramico galaxy e accenni estetici per gli esterni con un'inclinazione dichiaratamente sportivo.

Non ancora disponibili i prezzi per il mercato italiano, dove sarà commercializzata a partire dal primo trimestre del 2024, in Germania i listini partono da 43.490 euro per la Pro+, 46.490 euro per la Premium, 46.990 euro per la 25th Anniversary Edition e 50.990 euro per la Brabus.