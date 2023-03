Il ministro Urso: "L'elettrico non è una religione"

Sì a soluzioni ecologiche, ma senza diventare integralisti e puntare a tutti i costi solo ed esclusivamente sull'elettrico: il ministro per il Made in Italy Adolfo Urso, durante un'intervista concessa a La Stampa, non usa giri di parole per spiegare la posizione dell'esecutivo sul tema della transizione.

"L'elettrico non è religione"

Replicando al recente intervento del vice presidente della Commissione europea Franz Timmermans, il ministro ha spiegato che l'obiettivo ecologico è corretto, ribadendo tuttavia al contempo che "l'elettrico è una tecnologia, non una religione" . Per poter parlare di spinta ambientalistica nell'ambito dell'automotive, prosegue Urso, "noi sosteniamo che l'impronta ecologica non si può misurare solo al tubo di scappamento. Serve un calcolo più ampio, che parta dalla produzione e comprenda lo smaltimento". Ecco perché, quindi, "noi italiani sosteniamo l'idrogeno e i biocombustibili. I tedeschi, i combustibili sintetici".

Le materie prime

Dall'altro lato, nel frattempo, è la stessa Commissione europea a chiedere a tutte le nazioni, Italia compresa, "di diventare più autonome nella produzione di materie prime critiche" . L'idea di aprire giacimenti di litio sul territorio nazionale, tuttavia, aprendo il campo a una lavorazione che richiede costi ambientali particolarmente elevati, non sembra al momento attuabile. "Li voglio vedere gli ecologisti talebani che ora protestano" , ha ironizzato il ministro.