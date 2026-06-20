Subaru Uncharted, la prova: anima offroad nell’era elettrica

Subaru Uncharted è un SUV compatto, con taglio da coupé, che lancia Subaru nel mondo dell’elettrico con una segmento C che punta al cuore del mercato. Elettrica, sì, ma senza dimenticare la tradizione dell’azienda che non ci sta a sprecare il know how accumulato sia nel fuoristrada, sia nel rendere le auto piacevoli da guidare. Anche quando sfoggiano una carrozzeria da crossover.

I numeri della Subaru Uncharted

Subaru Uncharted condivide la piattaforma e-SGP con Toyota, la stessa che sorregge bZ4X e la più recente C-HR+. Non è un segreto, ma non è nemmeno tutta la storia perché non si tratta di un semplice aggiornamento estetico.

Subaru ha lavorato in modo autonomo su sospensioni, taratura degli ammortizzatori e, soprattutto, altezza da terra, portata a 211 mm contro i 185 mm della Toyota C-HR+.

Quei 2,6 centimetri in più sembrano pochi sulla carta, ma sulla versione AWD, in abbinata all'X-MODE con due profili (Slippery Surface e Soft Surface), al Grip Control e all'Hill Descent Control, la differenza si percepisce quando si devia dal nastro d’asfalto, e lo vedremo nel capitolo successivo.

Uncharted è lunga 4,51 metri, con un passo di 2,75 metri e una linea da crossover coupé. Le misure sono da segmento C, quello più florido nel mercato italiano per vendite e preferenze degli utenti insieme al segmento B-SUV.

La gamma si declina in tre versioni, a partire dal modello più cittadino che monta una batteria da 57,7 kWh (54 kWh netti), un motore anteriore da 167 CV e dichiara 451 km di autonomia nel ciclo misto WLTP. Le due versioni da 77 kWh (72 kWh netti) salgono rispettivamente a 224 CV a trazione anteriore, con 592 km WLTP dichiarati, e a 343 CV in configurazione AWD con doppio motore, per un'autonomia dichiarata di 495 km WLTP.

La ricarica rapida in corrente continua arriva a un picco di 150 kW, ma solo per la batteria più grossa. Il tempo dichiarato dal 10 all'80% è di 28 minuti. In corrente alternata, Subaru Uncharted monta di serie su tutti gli allestimenti un caricatore trifase da 22 kW: è gratis, e c’è. Cosa che non si può dire di altre concorrenti che o lo fanno pagare, o non lo hanno neanche tra gli optional.

Il bagagliaio parte da 416 litri nelle versioni FWD e da 403 litri nell'AWD, arrivando fino a 1.331 litri abbattendo il divanetto. Frunk? Non pervenuto…

Come va? Abbiamo provato Subaru Uncharted FWD e AWD

La prima cosa da chiarire, per chi si avvicina a Uncharted da appassionato del marchio, è che due versioni su tre montano il motore solo sull'asse anteriore. È la prima Subaru con trazione anteriore della storia, ma è anche il modo di aprire a una fascia di pubblico più ampia che esula dagli appassionati di fuoristrada.

In entrambi i casi, la Uncharted convince per come è stata calibrata nel setup: lo sterzo è preciso nonostante l'altezza da terra da SUV, il rollio è contenuto grazie a un buon equilibrio tra rigidità e assorbimento. In strada poi si sente la cura nel tarare acceleratore e freno per renderli intuitivi e al servizio del conducente: niente vuoti o “effetto spugna” e una sensazione di poter essere sempre in controllo.

Sul consumo reale, un primo test in autostrada ha restituito valori tra i 20 e i 21 kWh/100 km, il che significa circa 285 km reali con la batteria da 57,7 kWh e oltre 380 km con quella da 77 kWh.

Tecnologia? C’è tutto, ma lo schermo centrale da 14 pollici soffre dei riflessi del trattamento lucido, l'interfaccia software è completa ma non estremamente tecnologia (il che può essere un bene per i clienti più tradizionalisti) e c’è anche una strumentazione digitale con schermo opaco, perfetto nella leggibilità, la doppia piastra di ricarica per gli smartphone e un buon numero di ghiere e comandi fisici. Per chi non ce la fa a digerire il touchscreen…

Prezzi e versioni

Subaru, per la Uncharted, ha scelto una strategia aggressiva: già dal lancio applica uno sconto di 5.000 euro valido per tutti gli acquirenti, tutte le versioni e tutte le formule di acquisto. E c’è anche una promozione che regala 10.

000 km di ricariche.

Con lo sconto, la FWD da 57,7 kWh (167 CV) parte da 34.900 euro e la dotazione di serie è già sostanziosa sul primo allestimento.