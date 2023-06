SUV compatti: ecco i più lussuosi (c'è anche la nuova Lexus LBX)

I SUV sono i grandi dominatori del mercato e della scena automobilistica degli ultimi anni, una categoria in grado di catalizzare l'attenzione dell'utente della strada in modo - quasi - totalizzante. Vuoi perché possedendo una guida rialzata sono più comodi e confortevoli, vuoi perché hanno doti di spazio e versatilità al pari di una comune station wagon. Insomma, in poche parole hanno conquistato una grossa fetta di consensi e, soprattutto, di quote di mercato. Dunque, vediamo quali sono i crossover o SUV compatti più lussuosi del 2023, considerando che per questa categoria (veicoli compresi tra i 4 e i 4,3 metri di lunghezza) parlare di lusso è un po' un azzardo.

Lexus LBX

Partiamo dalla new entry, dal veicolo più succulento e invitante: la Lexus LBX. Dal Sol Levante giunge una proposta che non c'era e che, tastando il polso degli utenti, intriga parecchio. Questo SUV compatto nasce sulla base della Toyota Yaris Cross, ma ha il vantaggio di possedere la tecnologia, il comfort e l'esclusività di ogni altro veicolo Lexus. La scocca è stata resa più rigida rispetto a quella della "cugina", così come è cresciuta la carreggiata. Esteticamente convince per una linea elegante, che si rispecchia anche nell'ambiente interno che è contraddistinto da rivestimenti pregiati e da alta tecnologia. La propulsione è ibrida e affidata a un motore 1.5 benzina da 136 CV abbinanto a un'unità elettrica. Disponibile anche la trazione integrale. La vettura giapponese sarà ordinabile a partire da ottobre, con consegne previste a febbraio 2024.

Prezzo intorno ai 35.000 euro.

SUV Smart #1

Un altro veicolo che fino a poco tempo fa non c'era, ma che adesso va ad allargare felicemente la batteria di veicoli Smart. Stiamo parlando del crossover #1, il primo nella storia del Brand dell'universo Daimler-Benz, un oggetto intelligente e ben rifinito, che in uno spazio compatto è in grado di offrire abitabilità e comfort di primo livello. La sua carrozzeria è sinuosa, levigata dal vento e concepita proprio per avere un'aerodinamica fuori dal comune. La Smart #1 è una sfiziosa elettrica con batteria agli ioni di litio da 61 kWh, che garantiscono 400 chilometri di autonomia. Il motore, nella versione non griffata Brabus, sfoggia 272 CV e, come la trazione, è collocato al posteriore. Dotazioni e allestimenti sono ricchi e completi.

Prezzo a partire da 40.650 euro.

Audi Q2

La più piccola della famiglia dei SUV Audi, ma nonostante questo la sua ampia mascherina ci vuole indicare la sua robustezza e solidità. Spigolosa e aggressiva, la Q2 è molto versatile e si trova a suo agio anche sulle strade cittadine, essendo agile e maneggevole. Non è altissima da terra e al volante dimostra quasi di essere più vicina a una berlina che a un crossover vero e proprio. Comoda, silenziosa, sfoggia anche rivestimenti e tecnologie da vettura di segmento superiore, come ci si aspetterebbe da un veicolo con i Quattro Anelli in bella vista. Motori benzina e diesel, in grado di soddisfare qualunque pretesa. Possibilità di dotarla di trazione integrale permanente, vanto della casa madre.

Prezzi a partire da 29.500 euro.

Mini Countryman

La Mini Countryman è un SUV compatto raffinato ed elegante, con uno stile personale e molto british. Nella sua versione più cattiva, la John Cooper Works, sfodera una sportività senza confini e stupisce sotto ogni punto di vista. Dinamica di guida coinvolgente, sound accattivante e prestazioni fuori dal normale. La piccola belva a ruote alte ha la trazione integrale permanente e un motore 2.0 litri turbo benzina da ben 306 CV. Le performance sono strabilianti: 0-100 km/h in 5,1 secondi e velocità massima limitata elettronicamente a 250 km/h. Il lusso è anche esclusivo, come questa versione sportiva. In ogni caso, anche nelle vesti più "normali" la Countryman si difende e si distingue dalle altre per un assortimento di assoluto livello.

Prezzo a partire da 34.800 euro.

Jeep Avenger

Altra proposta che affascina e ammalia la gente, che in brevissimo tempo ha già iniziato ad amarla: è la Jeep Avenger. Il modello più piccolo della famiglia, è un SUV compatto e giovanile con linee fresche e moderne, che tuttavia non tradiscono lo spirito del marchio a cui appartiene. Buone le rifiniture, ottime le dotazioni che fanno un passo avanti rispetto al recente passato. In più, il peso del Brand, almeno sul mercato nostrano, si fa sentire. Proposto in versione elettrica con motore da 156 CV, in Italia e in Spagna viene venduto anche con propulsore endotermico 1.2 turbo a benzina da 100 CV.