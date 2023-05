Smart #1 è già un successo: suoi il Red Dot Award e l'iF Design Award

Smart#1 è il primo SUV nella storia del Brand della famiglia Daimler-Benz e, fin dai primi attimi di vita, ha conquistato i favori del grande pubblico. Il veicolo teutonico si distingue per qualità e design personale, che piace praticamente a tutti. A suffragio della bontà della sua linea e delle sue intrinseche caratteristiche sono arrivati i recenti premi conquistati con merito: il Red Dot Award e l’iF Design Award.

Un modello che piace

Il Suv compatto ha uno stile innovativo, frizzante e giovanile, al quale abbina una serie di accortezze aerodinamiche che lo rendono anche efficiente e brillante. L'abitacolo è un gioiello, poiché è stato razionalizzato in modo da garantire un'abitabilità e un'ariosità a cinque stelle ai suoi passeggeri, a fronte di dimensioni complessive non eccessivamente impressionanti. Di grande impatto e rilievo è anche il suo profilo tecnologico, in cui la digitalizzazione offre uno spaccato rilevante. La smart #1 è un mezzo in grado di mettere in connessione persone, luoghi ed esperienze, offrendo al contempo un piacere di guida elevato e indirizzato a ogni tipologia di cliente.

Le parole degli uomini di Smart

"Il Red Dot Award e l'iF Design Award rappresentano un meraviglioso riconoscimento del lavoro che abbiamo investito nello sviluppo del concept stilistico di smart #1", ha dichiarato Xuan-Zheng Goh, Head of Product Management di smart Europe. "Dimostra che abbiamo creato un veicolo davvero unico con contrasti coinvolgenti. Elementi come le porte senza cornice e il tetto sospeso aggiungono un fattore premium a una scultura high-tech senza soluzione di continuità".

"La nostra filosofia di design "Sensual Producty", ulteriormente sviluppata, sottolinea l'aspetto premium di smart. Siamo molto orgogliosi che la nostra #1 abbia ricevuto due tra i premi di design più riconosciuti al mondo: il Red Dot Award nella categoria Product Design e l'IF Design Award nella categoria Product - Automobiles/Vehicles", ha dichiarato Kai Sieber, Head of Design smart Mercedes-Benz AG.

In arrivo in ulteriori mercati

Nel corso del 2023, la smart #1 sarà commercializzata in tutti i mercati europei in cui smart è attualmente presente. Dopo il successo dell'ingresso sul mercato tedesco, il SUV premium completamente elettrico sarà ordinabile anche in Francia, Italia, Spagna, Portogallo, Svizzera, Paesi Bassi, Austria, Belgio, Regno Unito, Svezia, Norvegia e Islanda.