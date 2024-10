Suv urbano JAECOO 7, potente e tecnologico

Ascolta ora 00:00 00:00

"From classic beyond classic". È il claim del Suv urbano JAECOO 7, auto esordiente in Italia del marchio Omoda & Jaecoo, gruppo Chery. Una cinese controcorrente, sulle mostre strade con solo motore quattro cilindri sovralimentato 1.6 turbobenzina da 147CV, 275 Nn di coppia e anche a trazione integrale Intelligent AWD.

Personalità double face già dal nome, una crasi tra le parole Jäeger (in tedesco significa cacciatore) e Cool (in inglese vuol dire di tendenza), tutta pensata, secondo le intenzioni del brand, per la New Elite, una nuova generazione di giovani di successo che vogliono svincolarsi dai brand convenzionali senza rinunciare all’avventura, allo stile, all’eleganza. E all’essere sempre di tendenza. JAECOO 7 si fa notare per una siihouette minimalista ma premium, dimensioni 4.500 x 1.865 x 1.680mm, dalle linee grintose, sportive ma eleganti, con una calandra imponente a sviluppo verticale, maniglie a scomparsa con funzione di sblocco elettrico, luci di posizione con firma luminosa ad effetto “welcome”, vetri laminati a doppio strato per il massimo confort acustico e un tetto superpanoramico, con una superficie di oltre 1 mq.

All’interno ha un centro di comando sofisticato e accogliente con un cockpit 100% digitale, con due schermi, il più piccolo, posizionato di fronte al guidatore con le info essenziali di guida, e il più grande, da 14,8 pollici, situato in verticale al centro del cruscotto, entrambi compatibili con Android Auto e Apple CarPlay wireless, con navigatore integrato che nel test drive sulle strade dei laghi lombardi si è rivelato però non sempre attendibile. Inoltre nella plancia un dispositivo wireless di ricarica raffreddata per gli smartphone, con annessa funzione d’allerta se dimenticato all’interno della vettura e soprattutto un sistema di areazione autopulente che resta in funzione anche dopo lo spegnimento della macchina per eliminare umidità e batteri e si attiva sbloccando l’auto per togliere gli odori che si possono creare durante i parcheggi sotto il sole.

Sette i mood di marcia che oltre ai classici Economy, Standard e Sports, modalità che però sulle strade di città è autostrade si fa poco sentire in reattività e potenza, contemplano le modalità sabbia, fango, neve, e sterrati. Ed è proprio offroad che la 7 svela l’altra sua personalità, quella avventurosa, pronta ad affrontare open air pure i percorsi più impervi anche per merito del sistema di telecamere a 540 gradi, che sulla versione a trazione integrale consente di vedere anche al di sotto della vettura affrontando qualsiasi ostacolo stradale con disinvoltura, in totale sicurezza perché la struttura del tetto e dei montanti rinforzati la proteggono in caso di ribaltamento. Poi è pronta a rilanciarsi nella vita metropolitana, sempre in massima sicurezza con gli 8 airbag frontali, laterali a tendina, ginocchia e centrale con mantenimento di pressione per 6 secondi dopo lo scoppio e con una suite di 21 Adas.

Due gli allestimenti, Premium 2WD e Exclusive 4WD, entrambi superaccessoriate, proposti rispettivamente a 33.900 euro e a 37.

900 euro, con uno sconto minimo al cliente di 2500 euro fino al 30 novembre per la promo di lancio. E come sempre per il marchio JAECOO & Omoda garanzie di 7 anni o 150mila km che mettono al riparo da tutto, lasciando il via libera soltanto all’avventura.