Tiger, EVO, DR e Sportequipe, tutte le novità targate DR

La DR Automobiles Groupe fondata nel 2006 da Massimo Di Risio e con sede a Macchia d'Isernia, in Molise, sta vivendo un inarrestabile periodo di espansione che in pochi anni ha visto nascere dei sub-brand in grado di occupare vari segmenti i e fasce di mercato battezzati Tiger, EVO, DR e Sportequipe.

Ora questi quattro brand appartenenti al Gruppo DR svelano un ampio ventaglio di novità sotto i riflettori dell'Automotive Dealer Day, l'appuntamento dedicato agli operatori del settore automotive che si svolge dal 14 al 16 maggio alla Fiera di Verona. Tra questi quattro spicca inoltre l’inedito Tiger che fa il suo debutto in anteprima di fronte al grande pubblico e coglie l’occasione per svelare tre novità.

Tiger

Iniziando proprio dal neonato brand Tiger, a Verona debuttano le inedite Tiger Five, la Tiger Six e la Tiger Seven. La prima si presenta come un SUV lungo 4,5 metri ed equipaggiato con un motore 1.5 litri turbo benzina da 177 CV abbinato ad un doppia frizione 7 rapporti. Esetticamente sfoggia fari full LED e cerchi da 20 pollici, mentre all’interno troviamo un infotainment con display da 20,5 pollici e strumentazione digitale da 10,25 pollici.

La Six, invece è un SUV che raggiunge i 4,60 metri, sotto il cofano un 1.5 turbo benzina da 174 CV e cambio sempre doppia frizione a 7 rapporti. All’interno spicca lo schermo di infotainment con un enorme display da 24,6 pollici.

Il trio si chiude con la Seven, la monovolume a 7 posti lunga ben 4,80 metri e dotata di tetto panoramico, mentre il motore è un 1.5 litri turbo benzina a iniezione diretta da 177 CV abbinato ad un automatico a 7 marce.

EVO

Il brand Evo appartenente al Gruppo fondato da Di Risio porte all'Automotive Dealer l’inedita EVO 6, SUV medio lungo 4,60 metri, con un passo di 2,70 metri e dotato dell’ormai noto propulsore 1.5 turbo benzina (disponibile anche in versione bi-fuel benzina/GPL) da 177 CV, sempre abbinato al cambio doppia frizione 7 marce.

DR

Il brand DR dell’omonimo Gruppo svela alla kermesse di Verona 3 nuovi modelli: si parte dalla nuova DR 3.0 Executive, forte di uno stile esterno specifico, ma sempre equipaggiato con il 1.5 benzina aspirato da 116 CV (anche bifuel a GPL). Non mancano inoltre di due nuove versioni della DR 6.0. La prima è la 1.6 TGDI, ovvero la versione del SUV compatto con motore turbo benzina a iniezione diretta da 185 CV (disponibile anche a GPL). La seconda variante monta un powertrain ibrido plug-in da 315 CV, spinta dal 1.5 turbo benzina abbinato a ben due motori elettrici da 55 kW e 70 kW alimentati da un pacco batterie agli ioni di litio da 19,3 kWh in grado di permettere un’autonomia a zero emissioni fino a 80 km.

Sportequipe

Il poker di brand del Gruppo DR si chiude con Sportequipe, protagonista all'Automotive Dealer Day con i restyling dei modelli Sportequipe 6 e Sportequipe 7, entrambi aggiornati nel design esterno e nella dotazione di accessori e dispositivi tecnologici.

L’ultimo modello sfoggia inoltre nuovi interni che si distinguono per la presenza di una nuova consolle centrale sospesa che integra i comandi del climatizzatore e del cambio.