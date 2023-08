Toyota Yaris Cross - Perché sceglierla e perché no?

Toyota Yaris Cross è un SUV compatto che punta sull’efficienza, sicurezza e dinamicità di marcia. Si posiziona nel segmento B ed è disponibile in tre allestimenti. Il suo look è vistoso e la sua dotazione completa. Rispetto alla sorella a cinque porte è totalmente inedita nel look e nell'impostazione di guida. A seconda dell’allestimento scelto la nuova Toyota Yaris Cross è offerta con cerchi da 17 a 18 pollici.

Nasce sulla piattaforma TNGA, la stessa della Yaris, il suo DNA è da vero SUV, di fatto eredita diverse soluzioni già sperimentate sulla RAV4: telaio rigido e baricentro basso assicurano una grande maneggevolezza a fronte di un eccellente comfort di guida.

Un modello progettato per essere capiente e flessibile, il portellone posteriore si apre con il semplice movimento del piede, all’interno del vano di carico è presente un vano sotto il pianale che consente di stoccare oggetti delicati in tutta sicurezza, il sedile posteriore è abbattibile nella misura 40:20:40.

Una posizione di guida alta per una agilità e sicurezza alla guida da primato, la Yaris Cross è uno dei pochi SUV del suo segmento di mercato, quello B, ad essere disponibile anche con sistema di trazione integrale intelligente (AWD-i), in grado di passare automaticamente dalla trazione anteriore a quella integrale a seconda delle condizioni del manto stradale. Di serie il guidatore può selezionare due ulteriori modalità di guida, Trail e Snow a seconda della tipologia di strada percorsa.

Motorizzazione ibrida

Riprende dalla sorella cinque porte, la Yaris Hybrid, l’efficiente propulsore, si tratta di una motorizzazione da 1,5 litri a ciclo Atkinsons di quarta generazione, capace di sprigionare una potenza massima di 116 cavalli, il tutto a fronte di emissioni di CO2 pari a circa 100 gr/km (inferiore a 110 gr/km per la versione AWD-i).

Scattante e divertente, la Yaris Cross dal punto di vista dei consumi è tra le più efficienti della sua categoria, grazie alla perfetta rapportatura del cambio e a una coppia disponibile sin dai bassi regimi, complice anche la presenza dell’unità elettrica, non è difficile sfiorare i 22/23 km/l.

Efficiente, parca nei consumi e ben equipaggiata, nella ricca dotazione di serie sono compresi sin dalla versione d’accesso, le luci anteriori e posteriori a LED, gli indicatori di direzione dinamici e robuste protezioni laterali e in prossimità dei passaruota, nell’abitacolo spicca il nuovo sistema d’infotainment Toyota Smart Connect con display da 9 pollici e sistema di navigazione satellitare con mappe aggiornate in tempo reale e punti di interesse online. Tramite l’applicazione MyT è possibile inviare comodamente da casa, via smartphone i piani di viaggio e persino gestire l’impianto di climatizzazione, oltre alla chiusura e apertura del veicolo a distanza.

Dotazione di sicurezza

Piacere di guida e versatilità ma anche e soprattutto assistenza alla guida, con il Toyota Teammate Advanced Park, il guidatore temiate il display multimediale può sfruttare la telecamera panoramica a 360°, l’avanzata funzione di parcheggio semi-automatico agisce su sterzo, acceleratore e freno. Di serie questa tecnologia viene abbinata al Blind Spot Monitor, al Rear Cross Traffic Alert con frenata automatica e all’Intelligent Clearance Sonar con frenata automatica che implementa ulteriormente la sicurezza assistendo il guidatore durante l’attraversamento di strade urbane particolarmente trafficate.

Perché comprare Toyota Yaris Cross

La sua capacità di carico è notevole, se la versione a trazione anteriore supera i 400 litri di capienza massima, quella dotata di sistema di trazione integrale sfiora i 370 litri, niente male per essere un SUV dalle dimensioni compatte. La copertura in gomma consente lo stivaggio anche di attrezzature per lo sport all’aria aperta, utilissimo il vano inferiore, intelligente la realizzazione della cappelliera, facilmente ripiegabile e per nulla ingombrante.

L’efficienza è uno dei punti di forza della nuova Toyota Yaris Cross, percorrenze nell’ordine dei 22/23 km/litro sono alla portata di tutti, è possibile viaggiare con un filo di gas aiutati dall’unità ibrida. Interessante la presenza del comando “Auto Hold” posto sul tunnel centrale, dispositivo che si rivela particolarmente utile nelle partenze in salita, così come ottima è la connettività vista la possibilità di collegare uno smartphone di ultima generazione via wireless con il sistema d’infotainment per condividere Apple CarPlay e Android Auto.

Tramite il compatto display che separa i due classici strumenti circolari è possibile accedere a numerose informazioni sulla percorrenza ed efficienza del veicolo, perfetta la visibilità del grande display da 9 pollici.

Perché non comprare Toyota Yaris Cross

Nonostante sia un SUV compatto di ultima generazione non mancano delle sviste. I comandi degli alzacristalli elettrici posti sulla portiera lato guidatore non sono illuminati, il vano portaoggetti anteriore non dispone di una illuminazione interna, totalmente assenti al retro le bocchette di aerazione e porte USB.

L’abitabilità è buona ma viene in parte sacrificata dalla limitata apertura della portiera posteriore. Le plastiche sono rigide, migliorabile anche il sistema d’infotainment per velocità e aggiornamento mappe e risoluzione telecamera.