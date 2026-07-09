Al volante della Fiat 500 cabrio: un'emozione a un passo dal cielo

A un passo dal cielo.

Guardando all’insù quando si può. Un viaggio open air con i colori dell’estate, l’Ice White o il Celestial Blue, due tonalità che riflettono la luce e la leggerezza della summer season. Sono i colori della nuova serie speciale Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita che già nel nome racchiude il suo spirito effervescente che la porta ad essere amata da chi privilegia lo stile senza tempo di una evergreen diventata manifesto di stile del made in Italy nelle metropoli di tutto il mondo.

Flashback agli anni Cinquanta. C’era lei nei sogni degli italiani . Lei lungo le strade di un Paese che sognava in grande, lei nei documentari di repertorio dove le signore elegantissime si affacciavano con frivolezza dal tetto aperto per ammirare i monumenti di Torino, formando spettacolari parate di Fiat 500 per le vie del centro storico. E così abbiamo fatto noi lungo le strade torride del capoluogo piemontese, qui dove la 500 è nata, qui dove è ripartita, nella città che da sempre ne custodisce gelosamente le radici e ne accompagna l'evoluzione verso il futuro, con Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita color Celestial Blue, allestimento speciale di un modello che viaggia tra analogico e digitale, tra vintage e futuro tecnologico, costruito nello storico stabilimento Mirafiori di Torino, una success car story destinata a non tramontare, tanto che nei primi cinque mesi dell’anno ha già eguagliato la produzione del 2025: difficile con la temperatura ai massimi storici viaggiare con la capote sempre interamente aperta, ma la possibilità di modulare il tettino di tela a doppio strato blu elettrico, che scorre negli archi del tetto, a varie aperture permette di connettersi comunque con un pezzo variabile di cielo, inseguendo la libertà come soltanto le cabrio consentono di fare, sognando, già con quel nome iconico, Dolcevita, impresso pure sui badge della carrozzeria, i lungomari della villeggiatura e il profumo del mare, le notti estive senza fine, così come le località montane perché Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita non è certo un’automobile che si ferma davanti a nulla ed è pronta a salire pure in quota.

La silhouette dalle inconfondibili forme tondeggianti, il frontale con fari circolari che sembrano strizzare l’occhio agli altri automobilisti, dettagli cromati, nuovi cerchi in lega da 16" diamantati, fari full LED, 500 Hybrid Cabrio Dolcevita è nata per distinguersi e conquista anche con gli interni raffinati, con la plancia verniciata nel colore della carrozzeria, i rivestimenti di tessuto pied de poule, il volante ricoperto con materiale soft-touch, e dettagli tecnologici come l’apertura delle portiere dall’interno premendo semplicemente un tasto, lo schermo infotainment da 10,25” con Apple CarPlay e Android Auto wireless, ma senza navigatore, il climatizzatore automatico, un sistema audio a quattro altoparlanti, insomma questa serie speciale ha comfort, carattere e tutto il fascino dello stile inconfondibilmente made in Italy.

Fiat 500 Hybrid Cabrio Dolcevita, che affianca la versione elettrica (da 95 o 116 CV) arriva sul mercato anche per democratizzare il marchio e offrire modelli da acquistare spendendo sotto i 20mila euro. E infatti, in caso di rottamazione e finanziamento con Stellantis Financial Services, questo modello è proposto a un prezzo promozionale che parte da 19.950 euro.

Fiat 500 Cabrio Dolcevita si muove scattante sia per le sue dimensioni compatte di 3.631 metri, sia per il motore FireFly 1.

0 Hybrid 12V con cambio a sei marce, manuale come una volta, come chiede chi ama la vera guida sportiva, reattiva in ogni situazione di traffico e di curve, merito dello sterzo leggero, delle sospensioni che filtrano efficacemente le buche stradali e delle prestazioni efficienti associate a un grande piacere per tutti gli stili di guida. Ma al volante di 500 Hybrid Cabrio Dolcevita il tempo non conta così tanto. Conta lasciarsi guidare dal momento. Contano le vere emozioni.