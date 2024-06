Volkswagen Golf R 2024, la nuova “belva” da 333 CV

Ascolta ora 00:00 00:00

La Casa di Wolfsburg allarga verso l’alto la gamma della Golf 8 restyling con l’introduzione della sua declinazione più prestazionale, ovvero la Volkswagen Golf R, proposta anche nella variante station wagon denominata “Variant” e nell’esclusivo allestimento speciale "Black Edition”.

Nuova Volkswagen Golf R 2024, il design

Dal punto di vista estetico troviamo numerose novità dedicate al frontale, a partire dall’inedito design dei proiettori abbinato a mascherina e paraurti di inedita concezione. In particolare la firma luminosa sfoggia Led diurni di nuova forma e dimensione, inoltre in opzione si possono richiedere i fari anteriori Led Matrix e al posteriore i Led 3D con animazioni selezionabili. Non mancano nuove prese d’aria dedicate ai paraurti, un diffusore di carattere “racing”, spoiler posteriore e nuovi cerchi forgiati da 19 pollici Warmenau che pesano appena 8 kg l’uno. Completa l’effetto scenico l’'impianto di scarico a quattro vie, mentre in opzione troviamo quello firmato Akrapovic.

Ancora più esagerata la versione speciale Black Edition, personalizzata in nero, oltre la librea “black” troviamo anche loghi, pinze dei freni, fari e finiture dei terminali di scarico del medesimo colore. Di serie ha cerchi "Estoril" da 19 pollici e optional sono disponibili quelli forgiati"Warmenau". Il "Performance Package" alza la velcoità massima a 270 km/h e aggiunge le modalità di guida "Drift" e "Special".

Abitacolo hi-tech

All’interno fa bella mostra di sé il nuovo display da 12,9 pollici che include l'assistente virtuale Ida, che consente di gestire tantissime funzioni dell’auto, come il climatizzatore, il telefono, la navigazione e l’attivazione di funzioni specifiche come i profili di guida. Tramite comandi vocali si può invece sfruttare l’intelligenza artificiale di ChatGPT. Inedito anche il Digital Cockpit Pro da 10,2 pollici che vanta differenti e nuove configurazioni grafiche.

Motore da 333 CV

Nel cofano batte il 2.0 litri quattro cilindri turbo benzina da 333 cavalli, ovvero 13 in più rispetto alla precedente versione, mentre la coppia è pari a 420 Nm.

Il corredo tecnico è completato dalla presenza di Non manca la trazione integrale abbinata ai torque splitter e torque vectoring, sospensioni elettroniche DCC, software di gestione della dinamica del veicolo e nuovo il software di controllo del differenziale elettronico XDS.

Prezzo

I prezzi di listino non sono stati ancora comunicati, mentre l'arrivo in concessionaria dovrebbe essere fissato dopo l'estate.