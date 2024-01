Volvo, accordo con Tper per il car sharing Corrente: 300 EX30 in condivisione

La nuova Volvo EX30 entra nella flotta di car sharing di Corrente, servizio di mobilità a flusso libero di Tper, l’azienda di trasporto pubblico di Bologna. La divisione italiana della casa automobilistica svedese, che ha sede proprio all’ombra delle Due Torri, ha siglato un accordo per la fornitura di 300 unità del nuovo SUV elettrico compatto che entrerà in servizio a partire dalla prossima primavera. La scelta di Tper è ricaduta proprio su Volvo e su questo modello per offrire ai clienti del servizio di car sharing una vettura più grande che incarnasse i concetti di sicurezza e sostenibilità.

“L’accordo con Tper è una condivisione di valori, - spiega Michele Crisci, amministratore delegato di Volvo Italia - basata sul concetto di sostenibilità e di scelta elettrica. Sul car sharing siamo impegnati da tempo con diverse realtà e ora arriviamo a Bologna con una scelta importante in linea con gli obiettivi aziendali che prevedono la neutralità carbonica dal 2040 e soprattutto una gamma al 50% elettrica già entro il 2025”.

Crisci ha poi continuato sottolineando l’importanza della mobilità in condivisione per il marchio scandinavo: “Riteniamo che il car sharing sia uno strumento di grande valore perché permette a un pubblico ampio, diversificato e consapevole di provare i vantaggi della guida in elettrico. Con la nuova EX30, l’auto più compatta e sostenibile mai costruita da Volvo, bella e ricca di contenuti, abbiamo il prodotto giusto per centrare con Tper l’obiettivo”.

Il car sharing di Corrente è nato a Bologna nel 2016 proprio per iniziativa di Tper, con l’avvio del servizio di mobilità condivisa a partire dal 2018. In questi anni si è passati dalla sola città di Bologna a Ferrara, Imola e Casalecchio. Oltre alle auto c’è la possibilità di noleggiare a tempo anche gli scooter, entrati da poco nella flotta di Corrente. In poco meno di sei anni di attività, sono stati percorsi 11,5 milioni con le auto, 100 mila con gli scooter e sono stati effettuati 857 mila noleggi auto (24 mila noleggi scooter) coprendo un’area di 70 km quadrati.

La scelta ricaduta su Volvo EX30, oltre alla trazione elettrica, ha una forte valenza legata alla sostenibilità in tutto il ciclo della vettura. Si tratta infatti del modello più green del marchio svedese, con la più bassa impronta di carbonio, realizzata con il 25% di alluminio riciclato, il 17% di acciaio oltre a plastiche riciclate e in futuro garantirà la possibilità di essere riutilizzata nelle sue parti per il 95%.