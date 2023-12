Xiaomi SU7, arriva la prima auto elettrica del costruttore cinese

Xiaomi ha ufficialmente svelato la sua prima auto elettrica, la Xiaomi SU7, dopo le prime immagini che erano emerse nei giorni precedenti. Questo rappresenta un momento storico per il brand, noto tradizionalmente per la sua focalizzazione sulla tecnologia mobile. La nuova berlina a zero emissioni, con specifiche molto interessanti, si propone di ridefinire gli standard nel settore dei veicoli elettrici. La SU7 è equipaggiata con una considerevole batteria da 101 kWh con celle CATL, la quale promette un'autonomia massima di 800 km con una sola carica. Di pari interesse è il sistema di ricarica da 875V, che consente di aggiungere 390 km di autonomia in soli 10 minuti.

La versione alla base del listino, con la sola trazione posteriore RWD, propone un motore elettrico denominato “V6”, sviluppato internamente da Xiaomi, che eroga una potenza massima di 299 CV e una coppia massima di 400 Nm. L’ accelerazione da 0 a 100 km/h è conclusa in soli 5,28 secondi. La batteria di questo modello è da 73,6 kWh e promette un'autonomia di 668 km: dati provenienti dal ciclo di omologazione cinese, ben più ottimista di quello europeo; verosimilmente si parla di 500/550 km. D'altra parte, la più performante Xiaomi SU7 Max è dotata della trazione integrale AWD di due motori elettrici, con una potenza combinata di 673 CV e una coppia massima di 838 Nm, garantendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,78 secondi. In questo caso, la batteria da 101 kWh può consentire una percorrenza sino a 800 km (sempre ciclo cinese).

Aerodinamica incredibile

Il nuovo veicolo elettrico del colosso cinese propone un coefficiente di resistenza aerodinamica di soli 0,195, il più basso tra i veicoli attualmente in produzione, contribuendo significativamente all'efficienza energetica. Il design esterno è elegante e moderno, con dimensioni leggermente superiori a quelle della Porsche Taycan: 4997 mm di lunghezza, 1963 mm di larghezza e 1455 mm di altezza, con un passo di 3000 mm. All'interno, la nuova Xiaomi SU7 impressiona per il suo ampio display touch centrale da 16.1 pollici con risoluzione 3K. Per i passeggeri posteriori, sono disponibili due schermi LCD da 7.1 pollici. Il sistema di navigazione è visualizzabile su un display Head-up da ben 56 pollici. Il cockpit è alimentato da un processore davvero avanzato, trattasi del SoC Qualcomm Snapdragon 8295, mentre i sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS) si affidano al chip NVIDIA Orin X, con una potenza di calcolo di 508 TOPs. Praticamente uno dei sistemi più evoluti ad oggi in commercio.

Dalla prima metà del 2024

La SU7, che entrerà in produzione di massa nella prima metà del 2024, si posiziona per competere con modelli del calibro di Porsche Taycan e Tesla Model S nel mercato cinese. Al momento, non è chiaro se e quando arriverà in Europa. Lei Jun, CEO di Xiaomi, ha dichiarato l'ambizione del marchio di posizionarsi tra i primi cinque produttori di auto a livello mondiale nei prossimi 15/20 anni. L'ingresso di Xiaomi nel mercato delle auto elettriche rappresenta un passo significativo per il brand, noto principalmente per gli smartphone e i prodotti tecnologici. L'annuncio del CEO riguardo agli investimenti miliardari nel settore automobilistico e l'obiettivo ambizioso di posizionarsi tra i leader mondiali riflette la visione strategica e l'impegno di Xiaomi nell'espansione oltre il suo tradizionale core business.