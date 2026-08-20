Antica Tenuta Palombo presenta Domus Alba e Domus Rubra: due nuove espressioni della Valle di Comino

Due nuovi vini, due identità, un’unica origine. Antica Tenuta Palombo presenta Domus Alba – Bianco Lazio IGT e Domus Rubra – Rosso Lazio IGT, le due nuove etichette che entrano a far parte della produzione della storica realtà vitivinicola di Atina. Un nuovo progetto che nasce nel cuore della Valle di Comino e che rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita della Tenuta, da sempre legata alla valorizzazione del territorio, della sua cultura e della sua tradizione enologica.

I nomi scelti raccontano già le due anime della nuova linea. Domus Alba interpreta il mondo dei bianchi attraverso freschezza, eleganza e armonia; Domus Rubra esprime invece il carattere del rosso attraverso struttura, intensità e persistenza.

Due vini differenti e complementari, accomunati dalla stessa filosofia: proporre etichette riconoscibili, capaci di coniugare qualità, piacevolezza e identità territoriale.

Anche il progetto grafico sottolinea questa complementarità. Il nero diventa l’elemento comune delle due bottiglie, mentre l’oro identifica Domus Alba e il rosso Domus Rubra. Al centro, il simbolo di Antica Tenuta Palombo mantiene forte il legame con la storia e l’identità aziendale. Con queste due nuove referenze, Antica Tenuta Palombo amplia la propria proposta rivolgendosi a un pubblico sempre più ampio e a differenti occasioni di consumo, dalla ristorazione alla convivialità quotidiana, senza rinunciare al rapporto con le proprie radici. Domus Alba e Domus Rubra diventano così due nuovi modi di raccontare la stessa terra: Atina e la Valle di Comino. Un territorio che Antica Tenuta Palombo continua a interpretare attraverso il vino, unendo tradizione, ricerca della qualità e una visione contemporanea del fare impresa.