Beretta lancia l’Opa per salire in Ruger

Dopo la pace dello scorso maggio, Beretta mette a terra il suo piano di rafforzamento nel produttore di armi amerciano Ruger. Ieri il gruppo guidato da Pietro Gussalli Beretta ha lanciato un’offerta pubblica in contanti per acquistare fino a 2,4 milioni di azioni (circa il 15% del capitale) di Sturm, Ruger & Company, quotata alla Borsa di New York. La proposta mette sul piatto 44,8 dollari per azione, un corrispettivo che incorpora un premio di circa il 21% rispetto alla chiusura del titolo del 16 settembre e di circa il 20% rispetto al prezzo medio ponderato per i volumi nei 60 giorni fino al 24 marzo 2026. Se l’offerta andrà in porto, Beretta salirà al 25% del capitale dal momento che possiede già il 10% del gruppo.

«Il nostro investimento in Ruger, uno dei produttori più iconici e rispettati del settore, rappresenta una tappa importante per Beretta Holding», ha commentato il presidente e amministratore delegato Pietro Gussalli Beretta, «in quanto costituisce il nostro primo investimento in una società quotata in Borsa». L’operazione, ha aggiunto Gussalli Beretta, «rappresenta un passo concreto verso il rafforzamento della nostra presenza negli Stati Uniti, il più grande mercato al mondo», e si inserisce nell’evoluzione di un gruppo che oggi conta oltre 50 società a livello globale. L’accordo di maggio, seguito a duri contrasti con il costruttore americano, prevede che Beretta nominerà fino a due amministratori indipendenti a seguito dell’assemblea degli azionisti del 2026 e previa approvazione delle autorità di regolamentazione. In cambio, il gruppo italiano si è impegnato a rispettare un periodo di stallo di tre anni, durante il quale non avvierà né sosterrà alcuna battaglia per il controllo societario e voterà in conformità con le raccomandazioni del Cda di Ruger su tutte le questioni ad eccezione dei casi in cui le principali società di consulenza indipendenti in materia di voto per delega, Iss o Glass Lewis, emettano una raccomandazione negativa o in determinate operazioni straordinarie non riguardanti Beretta Holding.