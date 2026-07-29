Energia rinnovabile per le piccole e medie imprese con Enel PPA Smart

L’Italia sta accelerando sulla transizione energetica. Il fotovoltaico è diventato la prima fonte rinnovabile del Paese per produzione, le installazioni crescono a ritmo sostenuto e sempre più imprese scelgono l’energia rinnovabile. Ma accedere a energia rinnovabile in modo stabile e certificato, senza dipendere dalle oscillazioni del mercato, può risultare complicato per chi non ha le dimensioni di una grande azienda.

Per questo Enel presenta una proposta concreta per le PMI attraverso offerte pluriennali e, in particolare, attraverso il prodotto Enel PPA Smart.

È un contratto di fornitura a lungo termine (fino a cinque anni) di energia rinnovabile pensato per le piccole e medie imprese: uno strumento che fino a poco tempo fa era riservato quasi esclusivamente alle grandi corporation, e che ora diventa accessibile anche a chi ha consumi più contenuti e non vuole impegnarsi per dieci anni o più.

Cosa si intende per PPA e perché conviene

Un PPA (Power Purchase Agreement) è nella sua logica uno strumento semplice: l’azienda acquista energia rinnovabile a un prezzo concordato in anticipo, per un periodo definito. Il vantaggio è doppio: la tariffa non cambia, indipendentemente da quello che succede sui mercati energetici, e l’energia è certificata come rinnovabile attraverso Garanzie di Origine documentabili verso i clienti, le banche e i partner commerciali.

Con Enel PPA Smart le durate sono più brevi e i volumi flessibili: non è necessario coprire l’intero fabbisogno energetico dell’azienda attraverso il PPA, ma si può partire da una quota parziale dei propri consumi e aumentarla nel tempo. L’energia rinnovabile arriva da impianti off-site senza bisogno di installare nulla in azienda. Inoltre, Enel segue il cliente dall’analisi dei consumi fino alla gestione del contratto, senza richiedere all’azienda investimenti per acquisire competenze specialistiche interne.

Un vantaggio su due fronti

Per molte PMI il beneficio è concreto su due livelli. Sul piano economico, trasforma una voce di costo imprevedibile in una spesa pianificabile per anni. Sul piano della sostenibilità, permette di documentare in modo verificabile il proprio impegno verso l’energia verde, in un momento in cui questi elementi pesano sempre di più nei rapporti con clienti, fornitori e istituti di credito.

Il caso Nexus

Enel ha già siglato un PPA Smart con Nexus, azienda italiana specializzata nello stampaggio di materiale plastico per l’edilizia che ha fatto dell’innovazione plastica e della sostenibilità elementi distintivi del proprio posizionamento.

Il contratto, della durata di tre anni con decorrenza dal 1° gennaio 2028, prevede la fornitura di 1,5 GWh annui di energia rinnovabile da fotovoltaico. Un accordo dimensionato sui consumi reali dell’azienda, che consente alla stessa di beneficiare dei servizi di energy management di Enel.

Per le imprese che cercano prevedibilità della spesa energetica, competitività e un percorso verso la transizione energetica accessibile e senza complicazioni, Enel PPA Smart è lo strumento giusto al momento giusto.