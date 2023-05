Charles Leclerc a capo dell’U-Team per il lancio della nuova linea di guanti e caschi da lavoro

Il tema della sicurezza sul lavoro è centrale nella discussione sociale del nostro Paese. Garantire l'incolumità dei lavoratori è l'obiettivo sul quale si fonda l'intera produzione U-Power, leader del settore dell'antinfortunistica, che ha saputo conquistare la propria fetta di mercato fidelizzando i clienti con prodotti di qualità superiore. Nell'ottica di realizzare dispositivi che garantiscano i massimi standard di sicurezza e di affidabilità in qualunque condizione, l'azienda ha di recente lanciato una nuova linea di caschi e di guanti tecnologicamente avanzati, avvalendosi della collaborazione straordinaria nella realizzazione dei nuovi spot di un volto amatissimo e legato a doppio filo all'idea di successo: Charles Leclerc.

Gli spot verranno trasmessi a partire dal prossimo 27 maggio in esclusiva rotazione sulle reti Mediaset e sono stati sceneggiati prendendo ispirazione dall'amatissima serie degli anni Ottanta "A-Team". Il pilota di Formula Uno è stato ripreso mentre, insieme a un gruppo di professionisti, si trova alle prese con un problema tecnico legato a un mezzo in panne. Un problema come tanti che i lavoratori si trovano ad affrontare quotidianamente e che, se non risolto, rischia di compromettere un'intera giornata in cantiere.

Tanti operai si potranno rivedere nella fattispecie rappresentata dallo spot, dove l'elemento di svolta è rappresentato dalla presenza dell'U-Team che, capitanato proprio da Charles Leclerc, è in grado di riparare il guasto a tempo di record, replicando "sul campo" la stessa velocità che ha caratterizzato tutta la sua carriera, votata da sempre alla perfezione e all'eccellenza. Come lo stesso pilota insegna, e spiega anche nella sua battuta dello spot, si può sempre fare meglio e "guadagnare tempo usando gli strumenti giusti".

Lo spot di U-Power con Charles Leclerc è parte di una campagna internazionale dell'azienda interamente dedicata proprio al lancio dei guanti e dei caschi da lavoro, che verrà trasmessa anche sui principali media in Spagna e in Francia. A firmare il progetto è stata l'azienda Vision Work mentre i rapporti tra U-Power e il testimonial sono stati curati dall'agenzia Evolution Doing.