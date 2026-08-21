Como 1907 e PokerStarsNews, prosegue la partnership

Como 1907 e PokerStarsNews saranno nuovamente insieme per la stagione 2026/2027: il sito d’informazione dedicato agli amanti di tutti gli sport continuerà ad essere l’Official Sleeve Partner del Club per la stagione, con il proprio logo presente sulle maniche delle maglie della prima squadra maschile.

Per Como 1907 e PokerStarsNews, la partnership nasce con l’obiettivo di esplorare nuove frontiere nel fan engagement attraverso contenuti, attivazioni e progetti innovativi, con un approccio sempre più data-driven e con nuove opportunità di collaborazione nell’ambito dell’advanced data analytics, per rafforzare il dialogo con la community e creare una relazione sempre più diretta e rilevante con i tifosi.

“Siamo orgogliosi di proseguire il nostro percorso al fianco di Como 1907, un Club che negli ultimi anni ha saputo distinguersi per visione, ambizione e capacità di crescere mantenendo un forte legame con il territorio - commenta Enrico Rusi, Managing director PokerStars Southern Europe & Africa (SEA) -. Questo è un momento importante per il Como, pronto ad affrontare nuove sfide su una dimensione sempre più internazionale e non vediamo l’ora di continuare a raccontarne il percorso da vicino, attraverso le storie, la passione e le persone che rendono unico il Club. La partnership rappresenta pienamente la visione di PokerStarsNews: creare contenuti autentici capaci di avvicinare i tifosi alla squadra e valorizzare le emozioni che rendono lo sport un’esperienza da vivere e condividere”.

“Siamo felici di rinnovare la nostra partnership con PokerStarsNews come Official Sleeve Partner. Proseguire questo percorso testimonia il valore del lavoro svolto finora - aggiunge Ryan Shelton, Chief business officer di Como 1907 -. Il traguardo della qualificazione in Uefa Champions League rende questa stagione storica per il nostro Club e per i nostri tifosi e avere al nostro fianco un partner come PokerStarsNews contribuirà a creare iniziative ancora più coinvolgenti per la nostra community globale, continuando a valorizzare il legame speciale con la città di Como”.