Cucinelli supera 1,4 miliardi di ricavi

Negli ultimi mesi il mondo del lusso ha attraversato una fase di nervosismo raro, stretto tra il rallentamento della domanda globale e una crescente selettività degli investitori. Anche i nomi più solidi non sono stati immuni dalla volatilità: lo scorso settembre Brunello Cucinelli ha perso fino al 18% in Borsa dopo un report critico di Morpheus, innescando timori su valutazioni e prospettive del settore. Ma come spesso accade nel lusso di fascia più alta, il tempo ha rimesso ordine nelle percezioni. Le vendite hanno continuato a crescere, spinte soprattutto dal settore retail che è cresciuto del 14,5% nell'ultimo trimestre, i fondamentali hanno tenuto e il titolo ha progressivamente recuperato le perdite, confermando Cucinelli come un modello di crescita consapevole e industrialmente solida.

Guardando all'intero anno, Brunello Cucinelli (in foto), presidente esecutivo e direttore creativo della casa di moda, ha sottolineato che «Si è chiuso un anno che abbiamo definito da record, sia in termini di fatturato che di immagine, e considerata la qualità delle vendite, ci aspettiamo un sano, sostenibile ed equilibrato profitto per il 2025». Lo scorso anno si è infatti concluso con risultati ottimi: il fatturato ha raggiunto circa 1.400 milioni di euro, in crescita del +11,5% su base annua, superando le aspettative di inizio anno. Il 2025 si è confermato come un anno importantissimo per il canale retail, che, su base annua, ha registrato un incremento 12,9%, toccando ricavi per 947,1 milioni di euro, affiancato da un contributo positivo e ben bilanciato del canale Wholesale, in crescita dell'8,5 percento.

Le performance si confermano molto solide in tutte le geografie, con ricavi in crescita nell'intorno della doppia cifra anche in Asia (+15,3%), segnale della ripresa della domanda in Cina.

Guardando al 2026, l'importante raccolta ordini per le nuove collezioni rafforzano la visione di una crescita equilibrata del fatturato intorno al 10%.

L'obiettivo Brunello Cucinelli non è una crescita rapida e rumorosa, ma qualcosa di più raro: una crescita coerente con il racconto del brand che guarda al lungo termine, con capi senza tempo e fatti per durare.