Esselunga cresce a Roma

Esselunga rafforza la sua prezenza su Roma con nuove aperture e, al contempo, inaugura la gestione del nuovo amministratore delegato Claude Sarrailh. Il gruppo ha aperto due punti vendita nella Capitale, portando il totale a cinque i negozi in città. È la prima uscita del nuovo ad e direttore generale, arrivato da Ahold Delhaize, dove guidava Europa e Indonesia. Il manager ha assunto l’incarico il 2 ottobre, anticipando di un mese l’ingresso previsto per novembre.

Le aperture riguardano il Supermarket di via Lattanzio, alla Balduina, e LaEsse di corso d’Italia, il formato di vicinato dedicato agli acquisti veloci. Si tratta di esercizi acquisiti nei mesi scorsi e rinnovati: Esselunga ha assunto tutti i 47 dipendenti, 37 nel primo negozio e dieci nel secondo. «Le nuove aperture di Roma raccontano la capacità e la volontà di crescere rispondendo alle esigenze dei clienti», ha dichiarato Sarrailh. Sul fronte del caro vita, dal 7 ottobre al 18 novembre il gruppo azzera i 7,90 euro di consegna per gli ordini online di almeno 130 euro a Roma e nel Lazio. Dal 9 ottobre la promozione sarà estesa alle altre aree servite.