Essilux dribbla i dazi e fa il pieno di ricavi

Fatturato a 28,5 miliardi. Milleri: "Anno storico"

EssilorLuxottica archivia il 2025 con risultati record. Il fatturato si è attestato a 28,5 miliardi di euro, in crescita dell'11,2% a cambi costanti, con una traiettoria di espansione solida in tutte le aree geografiche. Nord America, Emea e Asia-Pacifico hanno registrato infatti una crescita a doppia cifra. L'utile netto di gruppo è rimasto stabile su base annua a 2,3 miliardi di euro, mentre l'utile operativo adjusted ha raggiunto i 4,5 miliardi, con un margine del 15,7% sui ricavi. A cambi costanti il margine si attesta al 16%, «per via dell'impatto dei dazi statunitensi e degli AI glasses». L'utile lordo adjusted è stato di 17,3 miliardi, pari al 60,9% dei ricavi, in flessione di 260 punti base «a causa dell'effetto negativo dei dazi negli Stati Uniti e del maggior peso dei ricavi derivanti dagli AI glasses, entrambi i fattori più pronunciati nella seconda metà dell'anno e solo parzialmente compensati dal contributo positivo del price-mix». L'utile netto adjusted si è posizionato a 3,2 miliardi, l'11,1% dei ricavi. Il free cash flow tocca il record di 2,8 miliardi, 400 milioni in più rispetto al 2024. Proposto un dividendo unitario di 4 euro, con opzione in azioni.

«Questo è un anno storico per EssilorLuxottica: per la prima volta dalla creazione del gruppo, le vendite crescono a doppia cifra a cambi costanti, dopo un altro trimestre record, con una crescita del 18,4% negli ultimi tre mesi dell'anno», hanno commentato Francesco Milleri (in foto), presidente e ad, e Paul du Saillant, vice ad. «In un contesto macroeconomico e geopolitico incerto, e nonostante l'impatto dei dazi statunitensi, abbiamo realizzato utili record, continuando al tempo stesso a rafforzare gli investimenti nell'innovazione», hanno aggiunto. Proprio l'innovazione resta il motore della crescita. Nel 2025 sono stati venduti oltre 7 milioni di AI glasses, «grazie al contributo di tutte le aree geografiche e dei marchi».

Il cda ha inoltre approvato il nuovo outlook di lungo periodo: nei prossimi cinque anni il gruppo prevede «una solida crescita del fatturato totale, con una crescita sostanzialmente allineata dell'utile operativo adjusted».

