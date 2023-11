Ferrovie, 200 milioni per potenziare la rete. Ecco cosa succederà

Un enorme piano di investimenti, circa tre miliardi, è quello che messo in campo da Rfi (Rete Ferroviaria italiana) per la manutenzione ordinaria e straordinaria programmata nel corso del 2023. Oggi, all'interno di questi investimenti, si è aggiudicata 29 dei 40 lotti relativi al bando di gara da 200 milioni di euro per complessivi 145 milioni, per interventi di manutenzione su tutto il territorio nazionale.

A cosa serviranno

Con una nota Rfi, spiega il progetto che è quello di innalzare gli standard di efficienza, affidabilità e sicurezza della rete, in linea con il Piano Industriale e l'indirizzo strategico del Gruppo FS, impegnato in un costante ammodernamento dell'infrastruttura. In particolare, il Gestore della rete e società capofila del Polo Infrastrutture ha aggiudicato 29 lotti da 5 milioni di euro ciascuno, per complessivi 145 milioni di euro, per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria alle opere civili attraverso Accordo Quadro.

I lavori consentiranno di intervenire per la gestione della neve e ghiacchio, per le riparazioni di elementi strutturali e complementari di struttura in muratura, cemento armato o opere metallliche e infine il rifacimento dei parapetti e camminamenti di ponti e in altre opere di urgente necessità.

Uno sguardo al futuro...

" La manutenzione ordinaria alle opere civili - conclude la nota - rappresenta un'attività fondamentale per mantenere o ripristinare l'integrità delle infrastrutture ferroviarie e garantire costantemente il loro funzionamento in sicurezza " si legge nell'ottica di uno sviluppo importante e continuo del Gruppo.

...ed uno alla sostenibilità

Elemento portante della strategia di Rfi è la sostenibilità che costituisce una modalità di approccio trasversale a tutte le dimensioni aziendali, al fine di creare, con il sistema di mobilità, un valore aggiunto per la collettività gli operatori economici e per l’intero sistema nazionale. Un percorso che vede al centro le persone e l'ambiente, l'accessibilità e l'integrazione tra territori oltre alla qualità della vita del territorio.

A sostegno di questo è in continuo perfezionamento in tutto il Gruppo Ferrovie dello Stato il sistema di governance della sostenibilità e, in linea con l'Agenda 2030, sono stati formalmente adottati obiettivi strategici di lungo periodo del gruppo, orientati alla mobilità sostenibile, la carbon neutrality e, sul fronte della sicurezza, agli "incidenti zero".