Fincantieri ottiene ordine da 1 miliardo

Fincantieri costruirà altre due navi da crociera per Viking nello stabilimento di Ancona, con consegna prevista per il 2032. Il valore dell’accordo è compreso tra 500 milioni e un miliardo - ma più vicino al miliardo - e nasce dal riscatto di alcune opzioni già concordate in passato.

Le nuove unità peseranno 54.300 tonnellate e avranno una capacità di 998 passeggeri e 499 cabine e la loro costruzione avverrà nel pieno rispetto delle recenti normative ambientali, attenzione a cui Fincantieri non è nuova: entro la fine del 2026, infatti, sarà consegnata la prima nave da crociera al mondo alimentata a idrogeno, la «Viking Libra», in grado di navigare a emissioni zero. Viking è una compagnia norvegese fondata dall’armatore Torstein Hagen, che ha fatto la sua fortuna con le crociere fluviali. Il legame con Fincantieri dura ormai dal 2012 ed è partito con la prima nave, la Viking Star, arrivata nel 2015. Con questa nuova commessa, le navi ordinate nel tempo al cantiere italiano diventano in tutto 28.

«L’accordo odierno segna un’ulteriore pietra miliare nella nostra partnership di lunga data con Viking e rappresenta una potente testimonianza dell’eccellenza e della competenza industriale del nostro cantiere di Ancona. Nel corso degli anni, Ancona si è dimostrata un polo produttivo indispensabile per il nostro Gruppo, realizzando navi da crociera altamente sofisticate che rappresentano il punto di riferimento in termini di tecnologia, lusso ed efficienza. L’assegnazione di queste nuove costruzioni ad Ancona rafforza il ruolo strategico del sito, sostiene l’occupazione locale ad alto valore aggiunto e garantisce la continuità industriale a lungo termine per la nostra filiera, mentre continuiamo a plasmare il futuro delle crociere sostenibili» ha spiegato Pierroberto Folgiero, amministratore delegato e direttore generale di Fincantieri.

Il cantiere di Ancona occupa un’area di circa 360 mila metri quadrati e può gestire navi fino a 60 mila tonnellate di stazza lorda. Ha gru capaci di sollevare fino a 500 tonnellate e riesce a costruire circa 1.200 tonnellate di scafo ogni mese.