Per il settore delle telecomunicazioni si avvicina una data chiave: a cavallo tra gennaio e febbraio l’Agcom si pronuncerà sulle regole per l’assegnazione delle frequenze in scadenza a fine 2029. Sembra una data lontana, ma già adesso i big del settore guardano a questa partita, destinata a incidere sugli equilibri futuri del mercato. Chi avrà una dotazione di spettro più ampia avrà un vantaggio nei negoziati per l’eventuale risiko delle telecomunicazioni.

L’orientamento dell’Authority, nella terza consultazione avviata lo scorso luglio, è di proporre un rinnovo integrale delle frequenze fino al 2037, subordinandolo a obblighi di accesso alle reti a tutela della concorrenza. Altro tema sono i requisiti di performance, in particolare per le aree rurali per le quali l’Agcom ha portato in consultazione requisiti elevati di qualità del servizio: questo può incidere sull’ammontare degli investimenti da destinare ad aree con un potenziale di ricavi più basso. Un’altra fase della partita si svolgerà dopo, ovvero quando il governo dovrà stabilire come il modello del rinnovo dovrà essere pagato. Al momento, sembra prevalente l’ipotesi di un pagamento del canone più ridotto in cambio di investimenti per potenziare la rete. Un tema fondamentale è anche a quali condizioni economiche gli operatori a maggiore dotazione spettrale, cioè Tim, Fastweb+Vodafone e WindTre, dovranno dare accesso alla rete a chi ne ha meno: una vicenda che interessa da vicino Iliad, che è l’operatore con rete proprietaria a maggior crescita (16,1% delle Sim Human a giugno 2026) e con la dotazione spettrale inferiore, ragione per cui dovrà cercare di incrementarla.

Una volta fissati questi punti, ogni operatore saprà valorizzare con maggiore certezza i propri asset e quelli degli altri. E da qui può ripartire il consolidamento del settore, con l’obiettivo di ridurre gli operatori da quattro a tre e rendere più redditizio un mercato telco italiano a bassa marginalità e ad alta concorrenza.

Non esistono prede designate. Per una questione di quote di mercato, l’ipotesi più calda sembra quella delle nozze tra WindTre e Iliad (insieme avrebbero il 39,7% del mercato) con colloqui ad alto livello che sarebbero già avvenuti un anno fa. I dialoghi sono poi rimasti in stand by, ma la pista resta resta aperta. Ma c’è almeno un’altro scenario che sembra circolare tra gli operatori. Ovvero la riproposizione in Italia di un caso francese: l’alleanza tra Iliad, Orange e Bouygues Telecom per acquistare e spartirsi Sfr. Una soluzione che richiederebbe tuttavia che un operatore decida di vendere o finisca in crisi. Nessuno è in questa posizione, ma le decisioni sulle frequenze potrebbero dare un contributo a creare le condizioni per un’intesa di questo tipo.