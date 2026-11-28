Un asset di Marelli, quello delle sospensioni, sarebbe in procinto di passare a Stellantis, gruppo impegnato a evitare problemi di approvvigionamenti con i conseguenti stop delle linee negli stabilimenti. Marelli, multinazionale leader nella produzione e fornitura di componenti per il settore automotive, era stata ceduta dall’allora Fiat Chrysler Automobiles alla giapponese Calsonic Kansei, controllata dal fondo americano Kkr, per 6,2 miliardi, operazione avviata nell’ottobre 2018 e chiusa nel mese di maggio dell’anno successivo.

È comunque dallo scorso giugno che Stellantis e il fondo Kkr si stanno parlando. Ora, però, si sarebbe arrivati al dunque, vista la concomitanza dell’incontro della dirigenza di Marelli al ministero delle Imprese e del Made in Italy in programma il prossimo 1° dicembre. All’ordine del giorno piani e prospettive nel Paese dell’azienda, alla

luce del momento particolarmente delicato che sta attraversando. Marelli, in proposito, da giugno si trova sotto Chapter 11 negli Stati Uniti, «una procedura - come ha ricordato l’agenzia Bloomberg nell’anticipare la notizia - che consente alle realtà in crisi di ristrutturare i debiti, scongiurando così la liquidazione, con la possibilità di continuare le attività sotto il controllo del tribunale fallimentare». Il debito da ristrutturare ammonta a 4,9 miliardi. Al termine del vertice ministeriale di martedì prossimo, si dovrebbe anche conoscere se, da parte di Stellantis, c’è la volontà di lanciare una sorta di salvagente nei confronti dei lavoratori del sito torinese di Marelli, a Venaria Reale, che sforna sistemi di illuminazione per auto e stampi. La struttura, infatti, è destinata a chiudere tra due anni. Le maestranze potrebbero essere trasferite nel vicino polo di Mirafiori, in vista anche del previsto aumento della produzione delle Fiat 500 ibride ed elettriche nel 2027 grazie alla disponibilità di una batteria economicamente più accessibile. Resta da capire quale sarà il futuro degli stabilimenti Marelli che producono i sistemi di sospensione a Melfi (Potenza), Sulmona (L’Aquila) e Rivalta (Torino). A essere messo meglio sarebbe l’impianto di Sulmona che ha come cliente il sito Stellantis di Atessa (Chieti), il più grande in Europa per la produzione di veicoli commerciali.

Da tenere in conto, in questa trattativa, soprattutto in relazione agli impianti, è la situazione di incertezza e i tanti problemi che attanagliano il settore automotive. Tra questi, due in particolare sono stati ricordati nei giorni scorsi da Emanuele Cappellano, capo di Stellantis per l’Europa: il costo dell’energia e la necessità di semplificare i processi amministrativi.