Jensen Huang sosteneva che i super-rack Blackwell di Nvidia fossero troppo ingombranti per il contrabbando: alti due metri e pesanti una tonnellata e mezza, grandi come un frigorifero industriale. Eppure hanno imparato a teletrasportarsi fino a Shanghai, facendosi beffa dei veti di Washington.

A svelare la magia sono le carte. analizzate da Bloomberg, di due banche cinesi, dove i processori proibiti, un GB300 NVL72

e un GB200 assemblati dalla taiwanese Gigabyte, spuntano come garanzie per prestiti da decine di milioni di yuan. È l’ennesimo filo rosso che unisce Alice Huang Le, l’amante di Jensen già a capo di Megaspeed - con il traffico di chip in Cina. É poi passando per il gigante del gaming 7Road che la rete della manager approda nel mega data center del Delta del Fiume Yangtze, dove in cabina di regia siede il suo compagno Kang Wei. Una struttura progettata per ospitare 800mila server, impossibile da alimentare con la sola autarchia targata Huawei, ma l’aiuto dei carichi aerei di super-rack Blackwell partiti dalla Malesia e camuffati in dogana come telai d’archiviazione, hanno di certo aiutato.